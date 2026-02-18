HZJZ: U populaciji od 25 do 34 godine čak 42,5% pušača

U Hrvatskoj gotovo četiri od deset odraslih osoba i dalje puši, a posebno zabrinjava podatak da u dobnoj skupini od 25 do 34 godine puši čak 42,5 posto osoba, što nas svrstava među najlošije u EU, podaci su HZJZ-a predstavljeni u srijedu u povodu Hrvatskog dana nepušenja.

Pušenje i dalje ostaje jedan od vodećih preventabilnih uzroka bolesti i smrti. Njegove posljedice ne iscrpljuju se samo u karcinomu pluća nego zahvaćaju i mokraćni mjehur, kardiovaskularni sustav i reproduktivno zdravlje. Pušenje je izravno povezano s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća, neurološkim poremećajima i erektilnom disfunkcijom, istaknuto je na okruglom stolu, koji je okupio liječnike i stručnjake za javno zdravstvo.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak upozorio je na novi oblik "tihe epidemije" zamjenskih duhanskih proizvoda. Riječ je o grijanim duhanskim proizvodima, elektroničkim cigaretama, nikotinskim vrećicama, duhanu za žvakanje i biljnim cigaretama, koji se često percipiraju kao manje štetni iako za to ne postoje dugoročni dokazi. Upravo suprotno, stručnjaci upozoravaju da svaki od tih proizvoda nosi rizike te može čak produbljivati ovisnost o nikotinu.

Capak je istaknuo kako je nužno dodatno ojačati edukaciju građana, ali i razmotriti strože regulatorne mjere, uključujući potpunu zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Podsjetio je da u Hrvatskoj postoje dostupni programi za prestanak pušenja, od škola nepušenja i savjetovališta do farmakoloških terapija, no njihov potencijal još nije dovoljno iskorišten. Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković upozorio je da je oko 44 posto učenika barem jednom isprobalo e-cigarete. Još je alarmantnije što mnogi mladi s konzumacijom nikotina počinju već između 13. i 16. godine, kada se razvijaju obrasci ponašanja.

Takvi trendovi upućuju na potrebu za preventivnim programima u školama, ali i uz pomoć obitelji, medija i digitalnog prostora. Stručnjaci upozoravaju na to da industrija duhanskih i nikotinskih proizvoda sve više koristi moderne marketinške strategije, uključujući društvene mreže, kako bi privukla novu generaciju korisnika.