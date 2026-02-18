Ovo nije viđeno od 2023. godine: Amerikanci premještaju desetke borbenih zrakoplova na Bliski istok

Američki Axios, s dobrim vezama u krugovima predsjednika Donalda Trumpa, objavio je kako je Trumpova administracija bliža velikom ratu na Bliskom istoku nego što većina Amerikanaca misli. Te da bi mogao početi vrlo brzo. Izvori kažu da bi američka vojna operacija u Iranu vjerojatno bila masovna, višetjedna kampanja koja bi više nalikovala punopravnom ratu nego prošlomjesečnoj preciznoj operaciji u Venezueli.

Izvori su napomenuli da će vjerojatno biti riječ o zajedničkoj američko-izraelskoj kampanji puno šireg opsega - i egzistencijalnijoj za režim - od 12-dnevnog rata koji je Izrael predvodio prošlog lipnja, kojem su se SAD na kraju pridružile kako bi uništile iranska podzemna nuklearna postrojenja. Takav rat bi, ističu, imao dramatičan utjecaj na cijelu regiju i velike implikacije za preostale tri godine Trumpovog predsjedništva.

S obzirom na to da je Kongres i javnost inače zaokupljena drugim temama, malo je javne rasprave o tome što bi mogla biti najznačajnija američka vojna intervencija na Bliskom istoku u najmanje desetljeću. Trump je bio blizu napada na Iran početkom siječnja zbog ubojstva tisuća prosvjednika od strane režima. Ali kada je prošla prilika, administracija se prebacila na dvosmjerni pristup: nuklearni pregovori upareni s masovnim vojnim jačanjem.

Odgađanjem i upotrebom tolike sile, Trump je povećao očekivanja o tome kako će operacija izgledati ako se ne postigne dogovor. I trenutnačo, piše Axios, dogovor ne izgleda vjerojatnim. Trumpovi savjetnici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u utorak u Ženevi na tri sata s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Iako su obje strane rekle da su razgovori "postigli napredak", jazovi su veliki i američki dužnosnici nisu optimistični u pogledu njihovog zatvaranja.

Potpredsjednik Vance rekao je za Fox News da su razgovori "u nekim aspektima dobro prošli", ali "u drugim aspektima bilo je vrlo jasno da je predsjednik postavio neke crvene linije koje Iranci još nisu spremni zapravo priznati i ispuniti". Vance je jasno dao do znanja da, iako Trump želi dogovor, može utvrditi da je diplomacija "došla do svog prirodnog kraja".

Neki američki izvori ipak kažu za Axios da bi SAD-u moglo trebati više vremena. Senatorica Lindsey Graham (RS.C.) rekla je da bi do udara moglo biti još nekoliko tjedana. No drugi kažu da bi vremenski okvir mogao biti kraći. „Šef se zasitio. Neki ljudi oko njega upozoravaju ga da ne ide u rat s Iranom, ali mislim da postoji 90% šanse da vidimo kinetičku akciju u sljedećih nekoliko tjedana“, rekao je jedan Trumpov savjetnik.

I brojni vojni blogeri upozoravaju da se od početka tjedna događaju veliki premještaji američkih vojnih zrakoplova, neviđeni još od operacije u Iraku 2003. godine. Podaci o praćenju leta ukazuju na neuobičajeno veliko kretanje desetaka borbenih zrakoplova i zračnih tankera iz američkih i europskih baza koji bi se mogli koristiti u napadu na Iran.

Trumpova armada na Bliskom istoku raste već mjesecima i sada uključuje dva nosača zrakoplova, desetak ratnih brodova, stotine borbenih zrakoplova i više sustava protuzračne obrane. Više od 150 američkih vojnih teretnih letova prevezlo je proteklih tjedana sustave naoružanja i streljivo na Bliski istok.

Samo u posljednja 24 sata, još 50 borbenih zrakoplova F-35, F-22 i F-16 uputilo se u regiju. Zrakoplovi su premješteni u baze u Europi i na Bliskom istoku. Neki od njih uključuju iste tipove zrakoplova koji su bili uključeni u napad Operacije Midnight Hammer na iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja, rekli su izvori upoznati sa situacijom za časopis Air & Space Forces Magazine.

Prema komunikacijama kontrole zračnog prometa i podacima praćenja leta, zrakoplovi F-16 Fighting Falcon iz zračne baze Spangdahlem u Njemačkoj, zračne baze Aviano u Italiji i baze Zajedničke nacionalne garde McEntire u Južnoj Karolini bili su u pokretu iz svojih matičnih baza.

Zrakoplovi F-22 iz zajedničke baze Langley-Eustis u Virginiji stigli su u englesku bazu RAF Lakenheath 17. veljače, pokazuju snimke lokalnih promatrača, komunikacije kontrole zračnog prometa i podaci praćenja leta. Ti su zrakoplovi poletjeli ranije tijekom dana i preletjeli Atlantik koristeći pozivne znakove "TREND" , koji se obično povezuju s raspoređivanjem. Šest zrakoplova preletjelo je Atlantik 17. veljače, a vjerojatno će u nadolazećim danima stići još F-22.

Zrakoplovi podrške, uključujući obavještajne i nadzorne zrakoplove, također su djelovali u regiji. Zrakoplov signalne obavještajne službe RC-135 Rivet Joint, koji je letio misije iz zračne baze Al Udeid u Kataru, premješten je na grčki otok Kretu u Sredozemnom moru, manje ranjivu lokaciju. Drugi RC-135 je na putu prema otoku iz Floride.

Podaci praćenja leta pokazuju da je više pomorskih patrolnih zrakoplova P-8 Poseidon letjelo u misijama na Bliskom istoku, uključujući i jedan koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem 17. veljače. Novo raspoređivanje također dolazi samo dan nakon što je dodatna vatrena moć usmjerena prema Bliskom istoku.

Dana 16. veljače, 18 F-35 iz 48. lovačke krile s RAF Lakenheath u Velikoj Britaniji krenulo je prema regiji, u pratnji cisterni za dopunjavanje gorivom u zraku. Pridružili bi se 12 F-35A iz 158. lovačke krile Zračne nacionalne garde Vermonta koji su prošli tjedan raspoređeni na Bliski istok.

F-35 iz Vermonta i F-16 iz Spangdahlema i Zračne nacionalne garde Južne Karoline su jedinice Wild Weasel, koje su specijalizirane za uništavanje neprijateljske protuzračne obrane i djelovanje kao mamac za jurišne zrakoplove, ulogu koju su ti tipovi zrakoplova imali u prošlogodišnjim napadima na Iran. 12 F-16 iz Južne Karoline ANG - "Močvarne lisice" - sletjelo je na Lajes Field na Azorima, portugalskom teritoriju, 17. veljače, pokazuju snimke lokalnih promatrača zrakoplova.

SAD su nedavno poslale i dva zrakoplova za zračno zapovjedništvo i kontrolu E-3 Sentry AWACS u Europu, koji su 17. veljače sletjeli u englesku bazu RAF Mildenhall, pokazuju snimke i podaci praćenja leta, a još E-3 su na putu prema Europi. Dodatni zrakoplovi za zračno komunikacijsko-relejno letenje E-11 BACN raspoređeni su na Bliski istok i u Europu, a više od desetak zrakoplova za dopunjavanje gorivom bilo je na putu prema Europi 17. i 18. veljače. Trenutačna američka zračna flota okupljena u Europi i Bliskom istoku, kazuju analitičari, najveća je od napada na Irak u ožujku 2003.