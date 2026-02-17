Niz problema u susjednim zemljama zbog snijega: 'Totalno smo zatrpani, jedva smo izvukli auto'

Snijeg koji je u noći na utorak padao u većem dijelu Bosne i Hercegovine prouzročio je poteškoće u prometu, posebice u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, upozorili su u bosanskohercegovačkog Auto-moto kluba (BIHAMK). Poteškoće se uglavnom odnose na teretni promet, a kritične su točke planinski prijevoji pa je za kamione koji prometuju preko njih preporučena uporaba lanaca. Promet kamionima potpuno je zabranjen na planinskim prijevojima preko planine Romanije između Sarajeva i Rogatice te Vlasenice i Han Pijeska.

Promet od Sarajeva ka istočnoj Bosni odnosno Foči odvija se uz velike poteškoće jer je magistralna prometnica na tom pravcu ranije zatvorena zbog oštećenja mosta, a nove snježne padaline blokirale su zaobilazne makadamske pravce pa je svima koji putuju tim pravcem na raspolaganju jedino obilazak cestom preko Goražda.

Na planinskom prijevoju Makljen između Prozora i Gornjeg Vakufa/Uskoplja teretna vozila moraju posjedovati lance. Na snazi je upozorenje na jak vjetar koji stvara snježne nanose na cesti između Kupresa i Šuice. Zbog prevrtanja plinske cisterne na magistralnoj cesti od Bugojna ka Kupresu na prijevoju Koprivnica prometuje se usporeno, jednim prometnim trakom.

Snijeg je cijele noći padao i u dijelu Srbije. To je uzrokovalo probleme u prometu, a došlo je i do prometnih nesreća. Prometni kolaps dogodio se i na Zlatiboru. Kako piše Blic, kolona automobila koja napušta planinu proteže se unedogled. "Totalno smo zatrpani snijegom, jedva smo izvukli auto. Ovo je strašno. Automobili ne mogu izaći iz Zlatibora, ogromna je kolona prema Užicu. Doslovno je pola metra snijega na Zlatiboru", komentirala je jedna Beograđanka.