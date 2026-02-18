Ministar Šipić: 'Pitajmo se zašto bi mladi čovjek ostao u Hrvatskoj'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je jučer, uoči sastanka o demografskim mjerama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u riječkoj Gradskoj vijećnici, da je demografija u fokusu jer imamo negativne trendove, te je to jedan od najvećih izazova na svim razinama.
Šipić je, prije predstavljanja Vladinih mjera za demografsku revitalizaciju, rekao kako žele doći u svaku županiju, predstaviti mjere. "Demografija je od trećerazredne priče došla u glavni fokus jer znamo da imamo negativne trendove, polako nestajemo kao narod i to je jedan od najvećih izazova cijele države, svih gradova, općina i županija. U prvom redu u pronatalitetnoj politici, mjerama, zadržavanjem mladih, u stambenoj politici, priuštivim stanovanjem i povratku mladih", istaknuo je. Važna je, kaže, i "useljenička priča" jer se u njoj krije znatan dio potencijalnog demografskog trenda, čemu smo svjedočili u prošloj godini. Šipić je naglasio da je lani zabilježen prvi porast broja novorođene djece ali i znatan iskorak u povratku, te kako je, prema neslužbenim podacima, zabilježeno više od 17.000 povrataka. Službeni podaci bit će poznati u ožujku.
Ministar je nastavio kako je i Primorsko-goranska županija između dva popisa izgubila više od 10 posto stanovništva, što "diže i trebalo bi dizati sve na noge", ali i da veseli što su se mnogi gradovi i općine uhvatili s time u koštac, žele ostanak i povratak mladih, odmiču se od ulaganja u beton i okreću se ulaganjima u obitelj i budućnost.
Šipić naglašava kako svaki kraj treba posebno vrednovati i prema njemu se posebno odnositi, ističući da će se kroz najavljeni krovni zakon pokušati postaviti stvari na svoje mjesto, jer nisu isti uvjeti života u različitim dijelovima Hrvatske. "Otklonimo politikantstvo od ove teme, stavimo svaki kraj u fokus, postavimo pitanje zbog čega bi mladi čovjek ostao u Hrvatskoj ili se vratio", kazao je spomenuvši pritom doplatke za djecu, priuštivo stanovanje, regionalno rasterećenje, plaće. "Da bi se povećao broj novorođene djece, moraju se stvoriti ove pretpostavke", dodao je.