'Dabro je izveo dvostruki udar- uništio tezu da ljevica širi histeriju i "pokopao" priču o dvostrukim konotacijama'

Potez bivšeg ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade Josipa Dabre ozbiljno je zatresao vladajuću koaliciju zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića. Dario Hrebak dao je ultimatum premijeru – daje mu 30 dana da se resetira ili on izlazi iz vladajuće koalicije. Može li Vlada preživjeti i prijete li nam novi izbori komentira Večernjakov analitičar i kolumnist Dragan Bagić.

Prema njegovom mišljenju, Vlada ovu aferu može preživjeti, da manevarskog prostora ima kao i dovoljno vremena za različite ishode, poteze i manevre bez da se išta promijeni. Više je mogućih scenarija, smatra Bagić, od toga da Dabro reterira do mikro preslagivanja većine. Moguć je scenarij, procjenjuje, da premijer, ukoliko HSLS izađe iz koalicije, te dvije ruke nadomjestiti među saborskim zastupnicima iako taj scenarij, drži, ne odgovora ni Plenkoviću ni Hrebaku u ovom trenutku.

Kada bi se to dogodilo onda bi to značilo, nastavlja, da je Hrebak imao neke dogovore s nekim političkim akterima na centru da se formira neka nova opcija. -Iznenadila bi me takva vrsta rizika toliko duo pred izbore. To bi bio jedan novum da netko izađe dvije godine prije izbora iz vladajuće koalicije i izgubi sve benefite-kazao je Bagić. S druge strane naglašava i kako je Hrebak morao reagirati na Dabru jer su u zadnjih pola godine puno toga opravdavali i prešutjeli i pokazali se kao partneri koji puno trpe da bi zadržali poziciju.

Njegov dojam je da je događaj u kojem je Dabro glavna figura bio svjesni potez Domovinskog pokreta, planiran ili poluplaniran, koji je za cilj imao zaustaviti upliv HDZ-a u biračko tijelo DP-a i ostalih desnih stranaka. - Iako način na koji su to odlučili napraviti je najblesaviji, a istodobno su Plenkoviću napravili dva problema – problem s HSLS-om, a s druge strane je potezom Dabre doveden u pitanje cijeli narativ koji je Planković od ljeta imao vezano uz Thompsona, 'Za dom spremni', Bojnu Čavoglave... Ovo dobrim dijelom demantira teoriju da ljevica širi histeriju i u tom smislu dovodi Plenkovića u jednu neugodnu poziciju tako da je ovo dvostruki udar Dabre, a možda i DP-a kao koalicijskog partnera-rekao je Bagić.

Na pitanje što je to točno Dabro napravio drugačije od ministra Anušića koji je priznao da je rekao Za dom spremni na koncertu ili od Mira Bulja koji je u Saboru rekao Za dom spremni ili od šefa Sabora koji nije sankcionirao vikanje Za dom spremni u Saboru Bagić kaže da je drugačije to što je Dabro svojim postupkom srušio tezu i koncept o dvostrukim konotacijama na koju su igrali i Anušić i Miro Bulj. Bagić smatra i kako se Plenković može, unatoč svemu i dalje vratiti u centar.

On se nije odmaknuo sadržajno, retorički od tog centra i to je ono što treba razumjeti. Dakle, on je opravdavao samo bojnu Čavoglave, ništa više. I to je opravdavao s argumentima koji drže vodu. Rekao je da to nitko nije u 30 godina zabranio i da je svatko mogao podići tužbu Ustavnom sudu i tražiti zabranu-kazao je Bagić. Na pitanje ne vodi li takva relativizacije i priče o dvostrukoj konotaciji upravo do toga da se krenu pjevati i pjesme koje veličaju Pavelića rekao je da se Plenković držao vrlo disciplinirano i higijenski da osobno svojim izjavama i potezima ne ode u tom smjeru. - Ali čim omogućite relativizaciju, vi ste pokrenuli ciklus natjecanja u toj domeni i onda to natjecanje nužno vodi radikalizaciji-kazao je Bagić.

I dalje je stava da je preuzimanje organizacije dočeka rukometaša za HDZ bio mudar potez, ali kratkoročno. Hoće li se pokazati kao mudar i na duže staze, tek će se vidjeti, naglasio je. Za opciju novih izbora u ovom trenutku Bagić je rekao da bi bili vrlo neizvjesni za oba ključna igrača, i za HDZ i za SDP i Možemo. - Izgleda da bi te dvije liste bile negdje u egalu. Nijedna lista nije blizu da sama osvoji većinu i ovise o koalicijskom potencijalu. Ni jedna strana nema baš čist. scenarij kako doći do većine. Naprosto, ishod je toliko neizvjestan da se nikome ne isplati riskirati- Svima im treba još barem godina-kazao je.

Na pitanje može li se očekivati da predsjednik države pozove stranke na konzultacije, provjeri ima li Plenković većinu Bagić je kazao da, poznavajući Milanović, ne bi rekao da je čovjek od takvih poteza i da to ne očekuje. Komentirao je i priče o tzv. Milanovićevoj liste koja bi se navodno mogla pojaviti na idućim parlamentarnim izborima. U teoriji je to, kazao je, moguća opcija, ali mu u ovom trenutku izgleda kao spin od kojeg najviše koristi ima HDZ. S druge strane, od Milanovića se, kazao je, može očekivati svašta.

- On ne mora bit ina listi, ali može formirati listu sa ljudima iz njegova ureda, svojim savjetnicima, ljudima za koje znamo da su mu bliski pa da tako prepoznajemo da je to njegova lista- kazao je. Na pitanje koliko bi lista bez glavne figure "povukla" rekao je da to ne znamo. Na pitanje je li lijevom savezu u slučaju da bude relativni izborni pobjednik na budućim izborima najelegantnije da na Pantovčaku imaju predsjednika koji im je sklon Bagić je rekao da se značaj predsjednika u toj situaciji preuveličava. Predsjednik daje mandat za sastavljanje Vlade onomu tko mu donese dokaz da ima 76 ruku. Neku veću ulogu može imati samo ako mu, dodao je politički akteri vjeruju i ako ima autoritet nad njima.