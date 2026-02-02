VIDEO Mrak Taritaš o drami oko dočeka: Maske su pale. Sve je izrežirano. HDZ želi maknuti Možemo s vlasti u Zagrebu

Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica GLAS-a u studiju Večernjeg lista s novinarkom Petrom Maretić Žonja komentirala je aktualno pitanje dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu nakon osvajanje europske bronce, koje se sa sportske, prebacilo u političku arenu.

Pitanje je u ovoj priči jesu li hrvatski reprezentativci izmanipulirani u ovoj situaciji; je li njihovo inzistiranje na gostovanje Marka Perkovića Thompsona na dočeku nadmašilo tek puko slavlje uz omiljenu im pjesmu ili ih se instrumentaliziralo za politički obračun u drugoj igri? Zašto se Vlada odlučila na ovaj potez, te što u ovoj situaciji može napraviti prvi čovjek Zagreba Tomislav Tomašević?

- Ovo je dan koji će ostati zapamćen u političkim analima naše države. Čestitam našim rukometašima na osvojenoj bronci; medalja na europskom natjecanju za tako malu državu velika je stvar. Čak mi je ujutro kada su rukometaši dolazili u Hrvatsku bilo i malo krivo što su rukometaši radije odabrati činjenicu da neće doći na glavni trg u Zagreb i da im je Thompson važniji od građana koji bi s njima proslavili medalju. No, tijekom dana sve su maske pale i svima nam je jasno kako stvari stoje. Ukoliko netko misli da je sve ovo bilo slučajno, vara se. Sve je ovo bilo pomno izrežirano, ništa nije slučajno, sve je dogovoreno. Nije slučajno da se nešto odbije, onda se kao slučajno javi Split, a onda dolazi Vlada sa svojom odlukom...Maske su pale, svima je jasno da je sve apsolutno pomno izrežirano. Vlada i HDZ ovim su potezom ušli u direktni sukob sa strankom Možemo i žele ih maknuti sa vlasti u Zagrebu, kao što je Thompson i najavio na jednom koncertu lani. Rukomet i sport sada samo služe da se ta ideja podrži – smatra Anka Mrak Taritaš.

Sport se dao 'prostituirati' od politike, dodaje Mrak Taritaš, i tvrdi da su Plenkoviću ovdje rukomet i uspjeh rukometaša najmanje bitni. Plenković i HDZ, smatra saborska zastupnica, ovdje su pokazali na koji će način udariti na Možemo! i koalicijske partnere pred nove parlamentarne izbore.

- Cijeli igrokaz nije slučajan. Što su sada HDZ i Vlada dobili? To da se ne priča o onome što je suština; gdje smo s inflacijom, da se Hrvatsku upozorava da treba provoditi reforme, da je Ćorić ministar financija... Sve to više nije tema, već ovo. Ovako HDZ i partneri koji će stati iza toga, ruše temelje hrvatske države. Vlada i HDZ su ovim potezom poručili da mogu raditi što hoće, oni su iznad svega, obzirom da ne poštuju Ustav niti Grad Zagreb. Idu na vlast u Zagrebu koja je na izborima legitimno izabrana. U ovoj državi postoje navijači koji su skloni ljevici i desnici, no Plenković je na sve njih zajedno pljunuo i uskratio im i jedinstvo u proslavi medalje. Time se Plenković pretvorio u najgoru sliku Orbana i Vučića jer hrvatsku državu i građane kršeći Ustav čini bedacima – smatra Mrak Taritaš I dodaje da nema dileme te u to da su rukometaši izmanipulirani prvenstveno od svog Saveza, jer su jako dobro znali da Marko Perković Thompson ne može nastupati na dočeku u Zagrebu, a ipak su na tome inzistirali.

- Čak sam čula, ne znam je li istina, da je Thompson zvao rukometaše i sam se ponudio da nastupi na dočeku. No, bilo bi dobro znati koliko je novaca Thompson zaradio na svemu ovome što radi u zadnje vrijeme, koliko je novca dobio iz HDZ-ovih crnih fondova – pita se saborska zastupnica. Kaže da, ukoliko Vlada ne poštuje Ustav, ne može to niti očekivati od građana.

- Vlada i HDZ jednu stranku koja je na čelu Zagreba proglašava sektom. No, što je onda HDZ, osim osuđene stranke? Nakon ovog kršenja Ustava i ovog HDZ-ovog igrokaza, više ništa neće biti isto u ovoj zemlji. Očekujem od Ustavnog suda da reagira, ali i od predsjednika države da jasno i javno kaže da su Ustav i zakoni Hrvatske narušeni i da postupi po svojim ovlastima – jasna je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

