U PETAK U 20 SATI

Vesna Pusić o Trumpovom salto mortale u Davosu i je li joj bliža Plenkovićeva ili Milanovićeva vanjska politika

Zagreb: Vesna Pusić gostuje u emisiji Bobu bob
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Igor Bobić
22.01.2026.
u 15:19

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 23. siječnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a bivša ministrica  vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u razgovoru s urednikom Igorom Bobićem  komentirala je  govor Donalda Trumpa u Davosu, njegove pretenzije prema Grenlandu, mirovnom sporazumu u Ukrajini,  novom svjetskom poretku te hrvatsku vanjsku politiku. 

Je li Trump, što se Grenlanda tiče, išao s maksimalističkim zahtjevima da bi dobio ono što zapravo želi ili je doživio poraz koji se sada želi maskirati da manje boli? Jesu li saveznici napokon zbili redove i pokazali Trumpu zube?

Što će biti dosezi Trumpovog Odbora za mir u koji se odazvao manji broj pozvanih zemalja? Je li Plenkovićevo ne Trumpu po tom pitanju politika ili nije imao drugog izbora? 

Kakav bi to novi svjetski poredak trebao biti prema kanadskom premijeru Marku Carneyju? Gdje je u svemu tome Hrvatska i treba li sudjelovati ili se skriti pod stol, kao što kaže predsjednik Republike, i čija joj je vanjska politika bliža - Milanovićeva ili Plenkovićeva?  Kakva je hrvatska politika danas i je li Sabor bio bolje mjesto u vrijeme njezina političkog djelovanja? 

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 23. siječnja,  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

Bobu bob! By Igor Bobić

RE
Retardinjo
15:59 22.01.2026.

Odakle ovu vade ??

OS
Ostrež
15:43 22.01.2026.

Kaj nije ova na popisu žrtava Jasenovca?

KL
Klarahrv
15:52 22.01.2026.

Koga zanima što misli drugarica Besna Pusić.

