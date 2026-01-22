Vesna Pusić o Trumpovom salto mortale u Davosu i je li joj bliža Plenkovićeva ili Milanovićeva vanjska politika

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u razgovoru s urednikom Igorom Bobićem komentirala je govor Donalda Trumpa u Davosu, njegove pretenzije prema Grenlandu, mirovnom sporazumu u Ukrajini, novom svjetskom poretku te hrvatsku vanjsku politiku.

Je li Trump, što se Grenlanda tiče, išao s maksimalističkim zahtjevima da bi dobio ono što zapravo želi ili je doživio poraz koji se sada želi maskirati da manje boli? Jesu li saveznici napokon zbili redove i pokazali Trumpu zube?

Što će biti dosezi Trumpovog Odbora za mir u koji se odazvao manji broj pozvanih zemalja? Je li Plenkovićevo ne Trumpu po tom pitanju politika ili nije imao drugog izbora?

Kakav bi to novi svjetski poredak trebao biti prema kanadskom premijeru Marku Carneyju? Gdje je u svemu tome Hrvatska i treba li sudjelovati ili se skriti pod stol, kao što kaže predsjednik Republike, i čija joj je vanjska politika bliža - Milanovićeva ili Plenkovićeva? Kakva je hrvatska politika danas i je li Sabor bio bolje mjesto u vrijeme njezina političkog djelovanja?

