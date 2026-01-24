VIDEO Kuharica Lidia Bastianich: '56. smo napustili Istru i završili u izbjegličkom kampu. To me izgradilo

Lidia Bastianich u Hrvatskoj je poznata kao televizijska autorica i kuharica, no iza te javne slike stoji dug profesionalni put koji počinje u Puli, a nastavlja se poslijeratnim selidbama i odlaskom u Sjedinjene Države. Djetinjstvo je provela u Istri, a s dvanaest godina, nakon boravka u izbjegličkom kampu u Italiji, s obitelji odlazi u Ameriku, gdje započinje proces prilagodbe novom društvu i jeziku.



U američkoj gastronomiji afirmirala se kao chefica i restoraterka, ali i kao autorica koja je talijansku kuhinju predstavljala izvan uobičajenog talijansko-američkog okvira. Umjesto prilagođenih recepata, naglasak je stavljala na regionalna jela, sezonalnost i jednostavnu pripremu. Taj je pristup postao prepoznatljiv i u njezinu televizijskom radu. Već više od 35 godina prisutna je na američkoj javnoj televiziji PBS, a njezine se emisije danas emitiraju i izvan Sjedinjenih Država, uključujući Hrvatsku.