RAZGOVARALI SMO S GASTRONOMSKOM ZVIJEZDOM

VIDEO Kuharica Lidia Bastianich: '56. smo napustili Istru i završili u izbjegličkom kampu. To me izgradilo

Autor
Dario Topić
24.01.2026.
u 20:00

Kad je ikona američke gastronomije prije 35 godina kušala moj rižoto, otvorila mi je vrata PBS-a, gdje sam i danas, a svaku moju emisiju gleda pet milijuna ljudi

Lidia Bastianich u Hrvatskoj je poznata kao televizijska autorica i kuharica, no iza te javne slike stoji dug profesionalni put koji počinje u Puli, a nastavlja se poslijeratnim selidbama i odlaskom u Sjedinjene Države. Djetinjstvo je provela u Istri, a s dvanaest godina, nakon boravka u izbjegličkom kampu u Italiji, s obitelji odlazi u Ameriku, gdje započinje proces prilagodbe novom društvu i jeziku.

U američkoj gastronomiji afirmirala se kao chefica i restoraterka, ali i kao autorica koja je talijansku kuhinju predstavljala izvan uobičajenog talijansko-američkog okvira. Umjesto prilagođenih recepata, naglasak je stavljala na regionalna jela, sezonalnost i jednostavnu pripremu. Taj je pristup postao prepoznatljiv i u njezinu televizijskom radu. Već više od 35 godina prisutna je na američkoj javnoj televiziji PBS, a njezine se emisije danas emitiraju i izvan Sjedinjenih Država, uključujući Hrvatsku.

Ključne riječi
gastronomija identitet Lidia Bastianich Istra

Komentara 7

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
20:11 24.01.2026.

Lidija je morala otić da bi jovanke došle

Avatar Idler 3
Idler 3
20:27 24.01.2026.

Neg ak je 56-e mela 12 let danes joj je 82 ! Bomeš se dobro drži.

FD
franjo.durinic
21:49 24.01.2026.

Pobjegli zbog antifašista..

