Trump mijenja svjetski poredak, Europu vidi kao parazita. Novinar Večernjeg otkriva pozadinu njegove politike

Donald Trump vratio se u središte svjetske politike s jasnom namjerom da međunarodne odnose vodi po vlastitim pravilima. U emisiji Svijet Plus, gost Dino Brumec, novinar vanjskopolitičke rubrike Večernjeg lista, s voditeljicom Deom Redžić analizira posljednje Trumpove poruke o Grendlandu, ali i namjeri aneksije Kanade, kao i odnos SAD-a i Europe, rat u Ukrajini te dubinske promjene koje je Trump već ostavio u američkoj i globalnoj politici. Objašnjava podilazi li Trump Putinu te je li američki predsjednik samostalan u odlučivanju.

Trump je, podsjeća Brumec, po prvi put eksplicitno spustio ton kada je riječ o Grenlandu. "Najveća promjena je da je jučer, tijekom svojeg govora u Davosu, rekao da neće koristiti silu. Rekao je da i dalje želi Grenland, ali činjenica je da je rekao da neće koristiti silu." Ipak, i bez sile, Europa se, kako Dino objašnjava, nalazi u izrazito slaboj pregovaračkoj poziciji. Ovisnost o SAD-u nije samo sigurnosna, nego i politička. "Europa je toliko ovisna o SAD-u i dovela se u tu poziciju dobrim dijelom sama. Svoju sigurnost vezala je za Washington i to je sigurno glavni razlog zašto Trump zna da će ga i dalje slušati – jer nemamo izbora." Problem, naglašava, nije samo u Trumpu, nego u unutarnjoj strukturi Europske unije.

"Mi smo razjedinjeni. Imamo više od 20 država koje se ne mogu o svemu dogovoriti. Jučer je u Davosu upotrijebio riječ za Europsku uniju da je slaba. On smatra da su Europljani paraziti koji lijepo žive na tuđi račun". Za razliku od 2016. ili 2018., Trumpove izjave danas više ne izazivaju smijeh u diplomatskim krugovima. "Više se nitko u dvoranama ne smije kad se spomene Trump. Dobio je neku vrstu strahopoštovanja. Novinari i političari razgovaraju drugačije s njim jer znaju da je spreman otići dosta daleko." Iako Trumpov stil ostaje mješavina spektakla i provokacije, Brumec naglašava da taj "show" ima jasnu publiku. "To je neka vrsta showa. Trump je narcisoidan čovjek, dovoljno samosvjestan i spreman se našaliti. Taj humor je često povezan s uvredama i nediplomatskim rječnikom, ali se njegovim biračima često sviđa."

U fokusu Trumpovih birača, međutim, nisu vanjskopolitičke doktrine nego vrlo konkretni problemi. "Njima je glavno pitanje inflacija, stanje sigurnosti i konzumacija droge, koja je u Americi u zadnjih 20 godina abnormalno porasla. Beskućništvo je u porastu." No dugoročne posljedice Trumpove politike, upozorava Brumec, daleko nadilaze dnevnu politiku. Ključni problem vidi u njegovom odnosu prema međunarodnim pravilima. "Najgore je to što ga ne zanima međunarodno pravo. Ne zanimaju ga institucije. Kršenjem tih normi promijenio je narav američke politike – sklone teorijama zavjere, polarizaciji i zaobilaženju Kongresa."

Za razliku od prvog mandata, Trump danas nema improvizirani tim. Njegova administracija je ideološki homogenija i operativno učinkovitija. "U drugi mandat ušao je neusporedivo spremniji nego u prvi. Potpuno je promijenio način na koji regrutira ljude. Ljudi koji ga sada okružuju misle isto kao i Trump i funkcioniranje njegove administracije više nije isto, odnosno kaotično." U takvom kontekstu, rat u Ukrajini i globalni sukobi postaju dio šire slike svijeta u kojem, zaključuje Brumec, najveći izazov više nije doći do informacije — nego razumjeti je. "U 21. stoljeću problem više nije manjak informacija, nego njihovo vaganje."