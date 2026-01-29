Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U PETAK U 20 SATI

Bivši ministar i europarlamentarac Davor Ivo Stier o tome što čeka Hrvatsku nakon što je Trumpu rekla ne

Zagreb: Davor Ivo Stier
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Igor Bobić
29.01.2026.
u 15:45

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 30. siječnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg list

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je zastupnik u Europskom parlamentu HDZ/EPP Davor Ivo Stier koji u razgovoru s  urednikom Igorom Bobićem komentira stvaranje novog svjetskog poretka i mjesto Hrvatske u njemu. Što čeka Hrvatsku nakon što je rekla ne Trumpovu Odboru za mir? Je li EU nadigrala Trumpa oko Grenlanda? Ima li Europska unija budućnost i je li zalog tome zadnjih nekoliko odluka kojima je pokazala odlučnost i jedinstvo? Tko su lideri EU? Može li doći do mira u Ukrajini bez teritorijalnih ustupaka Rusiji? Što je donijela američka intervencija u Venezueli i tko je sljedeći na redu? Kakvo je stanje u hrvatskoj diplomaciji i koliko još može trpjeti nesuradnju premijera i predsjednika? Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 30. siječnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.  

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
Bobu bob! By Igor Bobić Davor Ivo Stier

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!