Bivši ministar i europarlamentarac Davor Ivo Stier o tome što čeka Hrvatsku nakon što je Trumpu rekla ne

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je zastupnik u Europskom parlamentu HDZ/EPP Davor Ivo Stier koji u razgovoru s urednikom Igorom Bobićem komentira stvaranje novog svjetskog poretka i mjesto Hrvatske u njemu. Što čeka Hrvatsku nakon što je rekla ne Trumpovu Odboru za mir? Je li EU nadigrala Trumpa oko Grenlanda? Ima li Europska unija budućnost i je li zalog tome zadnjih nekoliko odluka kojima je pokazala odlučnost i jedinstvo? Tko su lideri EU? Može li doći do mira u Ukrajini bez teritorijalnih ustupaka Rusiji? Što je donijela američka intervencija u Venezueli i tko je sljedeći na redu? Kakvo je stanje u hrvatskoj diplomaciji i koliko još može trpjeti nesuradnju premijera i predsjednika? Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 30. siječnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.

