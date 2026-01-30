HDZ-ov europarlamentarac Stier: Ukrajina ne smije pristati da se nagradi agresora odricanjem teritorija, to je opasno i za Hrvatsku!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a zastupnik HDZ/EPP u Europskom parlamentu i bivši ministra vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier govoreći o o hrvatskoj odbijenici Donaldu Trumpu i njegovu Odboru za mir kaže da je, bez obzira na to što je SAD naš saveznik , Hrvatska ispravno odlučila i da je razgovor predsjednika Republike i premijera o tom pitanju možda zalog za uspostavu boljih odnosa u državnom vrhu. Ne misli da bi Hrvatska zbog toga mogla biti metom američke odmazde ili da će dobri odnosi doći u pitanje.

- Hrvatska je dobro učinila da je donijela ovu odluku, kada ju je donijela, pravovremeno. Nije bila među onima koji su prvi izašli entuzijastično reći da ili ili reći ne, nego si je uzela neko vrijeme i uskladila je s europskim partnerima. Mislim da je bez obzira na formu, na ove izjave, dobro da su se premijer i predsjednik čuli i usuglasili. Sad, kako su to komunicirali, je li bilo pokušaja navečer ili ujutro tih poziva. To je forma, može novinarski to biti itekako zanimljivo, ali suštinski je bitno da su se oni čuli jer Ustav nalaže da oni moraju sudjelovati i surađivati u kreiranju vanjske politike. To su učinili i po meni donijeli jedinu moguću odluku.

Europarlamentarac Stier kaže kako je EU nakon prijetnji carinama zbog Grenlanda rekla da jest za suradnju, ali ne i ucjene te da ima alate da uzvrati, nakon čega se Trump povukao. EU, dodaje, mora raditi na jačanju obrane i sigurnosti, gospodarstva te uklanjanju preregulacije gospodarstva. - Europa je shvatila da je Amerika i odnos s Amerikom i dalje bitan, i dalje potreban. A mislim da većina ovih ljudi koje ste spomenuli isto tako misli, ali ne može biti više formuliran na isti način kao što je bio prije. Dakle, Europa mora preuzeti sigurnost u vlastite ruke. Amerika će joj i dalje pružati nuklearnu zaštitu, obavještajnu potporu, a sve ostalo morat će Europljani sami.

Po Stieru, to i sklopljeni trgovinski sporazumi MERCOSUR i s Indijom, dokazuju da se EU postavlja ravnopravnije prema partnerima, iako je pitanje ima li lidera koji bi to mogli. Misli da je ključ u ravnoteži između Pariza i Berlina koji bi vodili ostale. Ipak, Stier ne podržava ideje o Europi dviju brzina koje su se mogle čuti od njemačkog kancelara Merza jer misli da to vodi k fragmentaciji. - Pa ja bih rekao da u ovom trenutku jaku neku lidersku osobu, ličnost koju smo nekad imali, ja sad ne vidim. To ne znači, međutim, da Europa ne može doći do zajedničkih pozicija. Vidjeli smo i s tom tematikom carina oko Grenlanda da je mogla i da se tu uspjelo.

Što se Ukrajine tiče, Stier misli da Ukrajina ne smije pristati na teritorijalne ustupke jer bi to moglo značiti opasne presedane za cijeli svijet pa i Hrvatsku. Ne slaže se s onima, koji poput njegova prethodnika Mire Kovača kažu da je, s obzirom na stanje na bojišnici, brutalna realnost da Rusija pobjeđuje i da treba napraviti novu raspodjelu karata, jer je, kaže Stier, realnost da u četiri godine Rusija nije uspjela slomiti Ukrajinu.

Tu bi onda mogli i iz Mađarske i Italije nešto ako nas kuhati?



- Zamislite takav svijet! To sigurno nije u hrvatskom interesu i zato ja mislim da ne treba dozvoliti da se prekrše određene crvene linije i da Ukrajina ne smije pristati na to da nagradi agresora i da se odrekne svog teritorija. Drugo je na kojoj crtiće postaviti vojsku primirje itd. Ali sporazumno reći mi se odričemo našeg teritorija u korist agresora je nešto izuzetno opasno za Ukrajinu, a kao što sam objasnio,čak i za Rusiju u odnosu npr. na Kinu i općenito svjetski poredak. Ne mogu ne gledat i iz hrvatske perspektive, a pogotovo bi takav svijet bio opasan za Hrvatsku.

