Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CRNI DIM NAD IVEROM

VIDEO Buknuo požar kraj Sesveta: Plamen zahvatio kamp kućice

Foto: Čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 17:02

U požaru su oštećene i još dvije kamp kućice, odnosno kamionske prikolice koje su se nalazile u neposrednoj blizini.

Buknuo je požar na kamp kućici u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu, a prema snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se gusti crni dim koji se širio s mjesta požara.

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam da je požar izbio u utorak poslijepodne te da je zahvatio kamionsku prikolicu preuređenu za stanovanje. Kamp kućica je u potpunosti izgorjela, a u njoj se nalazio i agregat na motorni pogon koji se koristi za napajanje električnih automobila u lunaparku. U požaru su oštećene i još dvije kamp kućice, odnosno kamionske prikolice koje su se nalazile u neposrednoj blizini.

Gori lunapark u Iver naselju u Sesvetskom Kraljevcu
Ključne riječi
Iver Sesvete požar

Komentara 1

Pogledaj Sve
PE
PeroKitić
17:36 20.01.2026.

Netko je odlučio maknuti cigane iz svoje blizine ..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!