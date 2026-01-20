VIDEO Buknuo požar kraj Sesveta: Plamen zahvatio kamp kućice

Buknuo je požar na kamp kućici u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu, a prema snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se gusti crni dim koji se širio s mjesta požara.

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam da je požar izbio u utorak poslijepodne te da je zahvatio kamionsku prikolicu preuređenu za stanovanje. Kamp kućica je u potpunosti izgorjela, a u njoj se nalazio i agregat na motorni pogon koji se koristi za napajanje električnih automobila u lunaparku. U požaru su oštećene i još dvije kamp kućice, odnosno kamionske prikolice koje su se nalazile u neposrednoj blizini.