Najpoznatiji advent na svijetu izazvao bijes domaćeg stanovništva: ‘Situacija je nepodnošljiva‘

Kao i svake zime, božićni sajmovi privlače golem broj posjetitelja, a ni ova godina nije iznimka. Među najpoznatijima je, prema izboru CNN-a, i bečki Christkindlmarkt na Rathausplatzu, koji se često proglašava najljepšim božićnim sajmom na svijetu, piše austrijski portal Heute. Ipak, upravo ogromne gužve koje su se posljednjih dana stvorile izazvale su val nezadovoljstva na društvenim mrežama. Kako ističu brojni korisnici, pritužbi je sve više. "Kad za vikend dođeš u Beč i povedeš sa sobom pola Europe", napisala je jedna posjetiteljica na TikToku. Na snimci se vide ogromne mase ljudi ispred bečke Gradske vijećnice, gdje je od uobičajene adventske atmosfere ostalo vrlo malo, dok se posebno ističe obavijest: "Kapacitet popunjen. Ulaz zabranjen!" Jedna Bečanka izrazila je svoje razočaranje riječima: "Za nekoga tko je rođen i odrastao u Beču ovo je doista depresivno. U vlastitom gradu više ne mogu otići ni na jedan božićni sajam". Time je sažela osjećaj koji dijeli velik broj građana, a koji situaciju opisuju kao ‘uistinu neizdrživu‘.

Problem ne pogađa samo one koji žele uživati u blagdanskom ugođaju, nego i sve koji svakodnevno moraju prolaziti kroz takve gužve, često i dvaput dnevno. "Blago rečeno, nisam nimalo oduševljen", poručio je jedan stanovnik Beča. Kao jedinu utjehu neki navode da je slično stanje "svugdje u svijetu", kako je komentirao jedan korisnik. Drugi su pak pokušali ponuditi savjete i prijedloge kako izbjeći najveće gužve, a ipak doživjeti adventsku čaroliju Beča. "Postoje i manji božićni sajmovi koji nisu toliko prenapučeni, a jednako su čarobni, primjerice Spittelberg". No ubrzo su se javili i oni s drukčijim iskustvima: "Spittelberg je najljepši, ali jednako tako i prepun". Uistinu, osobito u večernjim satima i tijekom vikenda, posjetitelje u uskim ulicama tog sajma doslovno nose rijeke ljudi.