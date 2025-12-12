Najtraženiji bjegunac u Europi: Srpkinja podigla Europol na noge zbog filmske prevare

Austrijska policija i Europol tragaju za 44-godišnjom Marijanom Mijailović, samozvanom šamanicom srpskog porijekla, koja je navodno prevarila najmanje 19 žena u Austriji i Njemačkoj, uzimajući im ukupno više od 8 milijuna funti (oko 9,36 milijuna eura). Mijailović je godinama uvjeravala žrtve da je njihov nakit „proklet“ te da ga mora očistiti od zlih sila, dok je u stvarnosti gradila luksuzni život na njihov očaj i strah.

U filmskoj priči koju prenosi The Telegraph , Mijailović i njena snaha, 30-godišnja Anna, prilazile su ženama na ulicama Münchena i Beča. Govorile su im da vide mračne znakove nad njihovim obiteljima i predviđale bolesti, nesreće i smrt ako se „kletva“ ne ukloni. Žrtve su, preplašene i uvjerene da čine pravu stvar, predavale svoj nakit i novac, vjerujući da sudjeluju u ritualima egzorcizma. Jedna žena im je dala više od 580.000 eura uvjerena da je opsjednuta demonima. Druga, teško bolesna, predala je gotovo 60 tisuća eura nadajući se da će joj se zdravstveno stanje poboljšati. Nažalost, prema tužiteljstvu, preminula je nedugo nakon toga.

Kad bi se domogle novca ili nakita, prevarantice bi nestale bez traga. Tako su djelovale punih deset godina, sve dok policija ove godine nije upala u njihovo imanje u Maria Enzersdorfu nedaleko Beča. Iza betonom prekrivenog bazena, skrivenog ispod tajnih vrata, pronađena je prava riznica: 25 kilograma zlatnih poluga, hrpe nakita, satova i snopovi američkih i švicarskih novčanica. Policija je zaplijenila i 14 luksuznih automobila, među kojima Aston Martin i nekoliko Jaguara i BMW-a. U kući su zatekli njezina sina i bivšeg supruga, koji su tvrdili da se bave nekretninama, te snahu Annu. Sva trojica su uhićena i procesuirana zbog teške prijevare, pranja novca i udruživanja u kriminalnu organizaciju. Anna je osuđena na četiri godine zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, dok su muškarci dobili po tri godine.

Foto: Bundesministerium für Inneres

Unatoč pronađenom bogatstvu, sud je odlučio da obitelj mora vratiti samo oko 1,5 milijuna funti (oko 1,76 milijuna eura) jer se nije moglo dokazati da je ostatak imovine povezan s prijevarama. Njihovi odvjetnici tvrdili su da je većina novca došla od legalnih poslova, nasljedstava i darova. Marijana Mijailović, međutim, uspjela je pobjeći prije policijske akcije. Europol ju je uvrstio među najtraženije bjegunce u Europi , a za informacijama koje bi dovele do njezina uhićenja ponuđena je nagrada od 4300 funti (oko 5030 eura). Opisana je kao žena od oko 164 cm, obojane kose, smeđih očiju i punih usana. I dok se potraga nastavlja, slučaj Mijailović postao je jedna od najšokantnijih priča o financijskim i psihološkim manipulacijama u novijoj europskoj povijesti.