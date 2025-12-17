Velika pobjeda roditelja i djece s invaliditetom: Ustavni sud ukinuo diskriminaciju djece s teškoćama

Iz Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Sjena" izvijestili su u srijedu da je Ustavni sud, temeljem postupka kojeg su pokrenuli za ocjenu ustavnosti, ukinuo "diskriminatorne i restriktivne" odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Udruga "Sjena" je pokrenula postupak pred Ustavnim sudom RH radi ocjene suglasnosti Zakona o osobnoj asistenciji, a današnja odluka Ustavnog suda je, kako su istaknuli, povijesna pobjeda za prava osoba s invaliditetom, njihovu djecu i obitelji. Ta odluka, naglasili su, potvrđuje ono na što su godinama upozoravali - da je sustav osobne asistencije bio postavljen "na diskriminatornim, neustavnim i restriktivnim osnovama".

Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom, a među njima tri su ključne pa je tako Ustavni sud ukinuo odredbe po kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Također, ukinuta je odredba po kojemu djeca, dakle osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta. Uz to, Ustavni sud ukinuo je i ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije i dosudio da se satnica ima odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

Svoju je odluku Ustavni sud donio jednoglasno te je obrazložio na 80-ak stranica pobrojavši načela koja su prekršena u diskriminatornim odredbama Zakona - od načela osnovnog dostojanstva osobe i jednakosti društvenog položaja do jednakosti osoba s invaliditetom. "Ova odluka potvrđuje da su naša upozorenja bila utemeljena, nužna i opravdana. Nastavljamo pratiti provedbu odluke i inzistirati na izmjenama zakona koje će osobnu asistenciju napokon učiniti pravom, a ne privilegijom", poručili su iz Udruge "Sjena".

To, kažu, nije samo pravna pobjeda – ona je pobjeda majki koje godinama upozoravaju na nepravdu, a koje je resorni ministar javno omalovažavao i nazivao "ulicom". "Mi smo majke, a ne 'ulica'. Mi smo roditelji djece s invaliditetom, skrbnice, njegovateljice i građanke koje su branile ustavna prava svoje djece onda kada je država zakazala", naglasili su u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

Iz Udruge "Sjena" također su ocijenili da današnja odluka Ustavnog suda predstavlja "i osobnu sramotu i izravnu političku odgovornost ministra koji je ignorirao stručna upozorenja, glas roditelja i upozorenja manjeg dijela civilnog društva koji se nije prodao, te branio zakon koji je sada proglašen neustavnim". "Ministar je prekršio temeljna ustavna načela, a posljedice njegove politike snosile su upravo obitelji i djeca s invaliditetom", zaključili su u priopćenju.