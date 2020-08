Veleposlanik Glunčić za austrijski Kurier: Upozorenje za Hrvatsku je apsolutno nepravedno

Pod naslovom „Time je turizam u Hrvatskoj mrtav“ i podnaslovom „Hrvatski veleposlanik u Beču kao i organizatori putovanja kritiziraju austrijsku vladu“, novinar austrijskog dnevnog lista „Kurier“ Uwe Mauch u subotu slikovito prenosi ogromno ogorčenje ne samo službene Hrvatske nego i brojnih Hrvata u petak izdanim upozorenjem austrijskog Ministarstva vanjskih poslova o (ne)putovanju u Hrvatsku i svrstavanju naše zemlje u skupinu „rizičnih zemalja“ najvišeg 6. stupnja (ne)sigurnosti od 17. kolovoza, zbog znatnog porasta broja novozaraženih u Hrvatskoj te kako Austrijanci tvrde priličnog broja zaraženih povratnika s odmora iz Hrvatske u Austriju.

„Rijetko je jedan hrvatski veleposlanik u Beču pronašao jasnije riječi nego što je to Daniel Glunčić u petak poslijepodne u razgovoru za Kurier“, piše Mauch i prenosi ih austrijskoj javnosti: „Vrlo je iznenađujuće i neshvatljivo da je ovo upozorenje o putovanju namijenjeno cijeloj Hrvatskoj, pogotovo zato jer se područja s visokom stopom zaraze Covidom-19 mogu jasno lokalizirati. Zašto Austrija nije izdala djelomično upozorenje za putovanja kao što je to učinila za Španjolsku? To bih shvatio. I zašto nije netko uzeo telefonsku slušalicu u ruke te nas nazvao i zatražio barem našu ekspertizu? Mogu samo kazati: što može učiniti 4,5 milijuna Hrvata zbog činjenice da su se neki mladi ljudi u županiji oko Splita zarazili na noćnim zabavama? Stoga je ovo upozorenje za putovanje apsolutno nepravedno, rekao je ogorčeno veleposlanik Glunčić za bečki dnevni list.

„Kurier“ također izvještava o tijeku slanja informacije o izricanju upozorenja za Hrvatsku i reakcijama u našoj zemlji: Prvo najava ujutro, nešto kasnije poruka da austrijsko MInistarstvo zdravlja još radi na odredbi. Svi čekaju, telefoni u austrijskom Veleposlanstvu u Zagrebu ne prestaju zvoniti. Nitko točno ne zna što to znači? Negativan PCR test – da ili ne ili možda karantena? Da li se odluka odnosi i na putnike iz Hrvatske koji su u tranzitu kroz Austriju? Pregršt telefonskih poziva i pitanja bez odgovora.

Foto: Snježana Herek

„Primili smo na stotine poziva zabrinutih ljudi koji su na odmoru. Mi smo našu službu dodatno pojačali s četiri, pet suradnika Veleposlanstva, ali zdvojan sam da li će unatoč tome svi uspjeti doći do nas“, rekao je za Kurier veleposlanik Republike Austrije u Hrvatskoj Markus Wuketich.

Kako piše bečki dnevni list ni Wuketich nije u petak mogao ništa konkretnije reći zabrinutim Austrijancima na odmoru u Hrvatskoj, jer je dugo morao čekati da stignu upute iz Ministarstva zdravlja u Beču. Austrijski veleposlanik u Zagrebu napominje kako ne može isključiti da će pri povratku putnika iz Hrvatske u Austriju prije stupanja u ponedjeljak 17. kolovoza u ponoć na snagu upozorenja o (ne)putovanju u našu zemlju odnosno do nedjelje navečer u 23 sata i 59 minuta na graničnim prijelazima doći do „masovnih zastoja“. „Kurier“ u nastavku piše kako je su austrijski turoperatori i turističke agencije također iznenađeni odlukom austrijske Vlade i „samo klimaju glavom“. „Turizam u Hrvatskoj ovom je političkom odlukom mrtav“ rekla je prokuristica „Gruber Reisen“, specijaliziranog turoperatora za putovanja u Hrvatsku sa sjedištem u Grazu, Eva Maria Schlögl.