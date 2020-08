Kancelar Kurz: 'Imamo masivni unos virusa iz Hrvatske'

Brojke me zabrinjavaju“ naslov je intervjua koji je austrijski kancelar Sebastian Kurz dao dnevnom listu „Österreich“, a u kojem u subotu osim što zahtjeva „znatno strože granične kontrole“ i kritizira rad domaćin zdravstvenih organa vlasti da djeluju presporo, govori i o tome zašto je Austrija morala izdati upozorenje za (ne) putovanje u Hrvatsku, koje stupa na snagu u ponedjeljak 17. kolovoza.

Na upit kako ocjenjuje porast broja novozaraženih koronavirusom u Austriji, Kurz je odgovorio da iako je bilo za očekivati da će putovanjima porasti broj novozaraženih, svejedno su „aktualne brojke zabrinjavajuće“. S obzirom da je među novozaraženima sve više mladih ljudi, a posljednji je tjedan njihova starosna dob bila između 15 i 24 godine, austrijski je kancelar apelirao na mlade Austrijance da „i dalje budu oprezni, drže razmak i socijalne kontakte svedu što je moguće više na otvoreni prostor“.

„Osim toga putovanja u područja pogođena koronavirusom treba izostaviti, a ako je netko u takvoj regiji, trebao bi se hitno vratiti u Austriju“, poručio je Kurz.

Na novinarsku konstataciju da u ponedjeljak na snagu stupa upozorenje o (ne)putovanju u Hrvatsku i upit zašto je to uopće bilo potrebno, austrijski je kancelar odgovorio:

„Samo jučer je bilo 55 novozaraženih, koji su se zarazili u Hrvatskoj. Imamo masivni unos virusa iz Hrvatske. Zbog toga smo ovdje morali hitno reagirati. Upozorenje za Hrvatsku vrijedi od ponedjeljka i od tada će se kontrolirati“. Također je pojasnio da to znači da je za putnike iz Hrvatske od ponedjeljka obvezan korona test pri ulazu u Austriju.

„Isto kao i kod ulaska iz drugih rizičnih područja“, dodao je.

Vezano uz sve glasnije kritike da se puno priča, a nedovoljno kontrolira na austrijskim granicama Kurz je rekao:

„Moramo strože kontrolirati. Hitno je potrebno da zdravstvene vlasti osiguraju sveobuhvatniju kontrolu. Uz to odgovornost je i svakog pojedinca da se pridržava svih mjera i u roku 48 sati napravi korona test“. Vezano uz prijedlog uvođenja testiranja povratnika iz inozemstva u Austriju već na austrijskoj granici napomenuo je kako to smatra „smislenim“, ali da to spada „pod odgovornost zdravstvenih vlasti“.

Zamoljen da ocijeni kako vidi epidemiološku situaciju ujesen i da li je moguće isključiti drugi „lockdown“ Kurz je istakao kako se sve mora poduzeti da do toga ne dođe, jer to nitko ne želi, kritizirajući pritom zdravstvene vlasti:

„Zdravstvene vlasti moraju biti bolje u svom radu. To se prije svega odnosi na provedbu testiranja. Još uvijek to traje predugo dok pogođeni dobiju rezultate. I mjere samoizolacije moraju se brže provoditi“.

Vezano za početak nove školske godine u Austriji Kurz je rekao kako je cilj da nova školska godina počinje normalno i da se nastava održi.

Na upit da li strahuje da bi alarmantni porast broja novozaraženih u zemlji mogao imati negativni utjecaj i na domaće gospodarstvo, austrijski je kancelar ustvrdio da „što je bolja zdravstvena situacija, to je bolja i gospodarska“.

„Upravo je zato jako važno sada se konzekventno boriti protiv rasta broja novozaraženih“, poručio je Kurz.