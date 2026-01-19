Veleposlanik Glunčić: “Hrvatska zajednica Salzburg most je povezivanja Hrvatske s Austrijom”

U subotu, 17. siječnja, u Henndorfu kraj Salzburga održana je 6. Noć Hrvata. Ova tradicionalna manifestacija Hrvatskog Centra Salzburg, na čijem je čelu Jure Mustać, okuplja hrvatsku zajednicu i promiče očuvanje hrvatske kulture i tradicije. U ime organizatora, uvodno je sve nazočne goste i uzvanike pozdravio predsjednik Hrvatskog Centra Salzburg Jure Mustać. Kako nas je Mustać izvijestio, okupljenima se prigodnim govorom obratio i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koji je u Salzburgu bio u svojstvu izaslanika Zvonka Milasa, državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predsjednik Hrvatskog centra Salzburg. koji djeluje u sklopu Hrvatske katolićke župe bl. Alojzija Stepinca - Salzburg je rekao da je veleposlanik Glunčić, u svom obraćanju nazočnima “posebno istaknuo važnost zajedništva, očuvanja hrvatskog identiteta te povezanosti s domovinom.” Događaju su, ispred Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prisustvovali Ivan Zeba, sektorski savjetnik u Sektoru za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te Iva Budimir, savjetnica u Službi za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva.

S austrijske strane nazočnima se je obratio zastupnik u Pokrajinskom parlamentu austrijske savezne pokrajine Salzburg Josef Schöchl, koji je pohvalio dobru integraciju hrvatske zajednice u Salzburgu, napomenuo je Mustać. Događaju su nazočili i savjetnik iz Veleposlanstva RH u Beču, Mate Bačić, te Daniela Reinisch, direktorica Predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Republici Austriji. Kako je napomenuo predsjednik Hrvatskog centra Salzburg, kulturno-zabavni program su obogatili nastupi mladih folkloraša, Folklora „Bijele Ruže“ HKŽ München, te domaćina - HKUD-a Vilim Cecelja. Za glazbeni dio večeri bila je zadužena Grupa Galantari, novi bend sastavljen od članova s iskustvom u poznatim sastavima Brig i Sinergija.

“Organizatori 6. Noći Hrvata posebno zahvaljuju brojnim volonterima i sponzorima koji su svojim angažmanom i potporom omogućili ovu nezaboravnu večer”, naglasio je Jure Mustać. Uz napomenu kako je dio prihoda s ove manifestacije namijenjen u humanitarne svrhe. Veleposlanik Glunčić je za “Večernji list” rekao kako je Noć Hrvata Hrvatskog centra Salzburg “vrlo lijepa i važna manifestacija, jer se na njoj okupljaju ne samo Hrvati iz grada i pokrajine Salzburg nego i iz ostalih dijelova Austrije.”

“Važno mi je bilo doći u Salzburg, ne samo osobno kao hrvatskom veleposlaniku u Austriji nego i kao izaslaniku Zvonka Milasa, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, da zahvalim, vrlo aktivnoj hrvatskoj zajednici u Salzburgu, koja je most povezivanja Hrvatske i Austrije, na svemu što čine na očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta u austrijskom društvu”, istakao je Glunčić dodavši:

“Hrvatska zajednica u Austriji dobro je integrirana u austrijsko društvo, ali nije asimilirana, nego brižno čuva svoj identitet i njeguje veze sa svojom domovinom, što nam je posebno važno”. Veleposlanik Glunčić je istakao kako austrijska strana “ vrlo cijeni i uvažava” hrvatsku zajednicu u Austriji, pa tako i onu u gradu i saveznoj pokrajini Salzburg.

“Na razini savezne pokrajine Salzburg vodimo intenzivne razgovore oko upotrebe B/K/S-a (bosansko/hrvatskog/srpskog jezika), umjetne jezične tvorevine triju jezika, iz koje od pokrajine Salzburg tražimo da se izdvoji hrvatski kao samostalan jezik i aktualizira stanje, kao što je to već učinila pokrajina Štajerska. Tu nam hrvatska zajednica u Salzburgu daje snažnu potporu kako bi naše austrijske prijatelje uvjerili da je B/K/S zastarjeli model i da hrvatski mora biti izdvojen kao samostalni jezik”, rekao je za Večernji list hrvatski veleposlanik.

“Zato je i ovo okupljanje Hrvata u organizaciji Hrvatskog centra Salzburg, koji je povezan s Hrvatskom katoličkom župom u Salzburgu, u čijim prostorima imamo i hrvatske Konzularne dane, izuzetno važno”, naglasio je Glunčić. Da podsjetimo! Hrvatski Centar Salzburg, osnovan je 2005. godine, a djeluje kao krovna organizacija pet članica: HKUD Vilim Cecelja, Hrvatska dopunska škola, nogometni klub UFC Croatia Salzburg, šahovski klub Pješak te novoosnovana Udruga hrvatskih poduzetnika „UHP Salzburg“.