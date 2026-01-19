Naši Portali
Reorganizacija

Gradski HDZ seli iz Gundulićeve, nova tajnica je Vinka Ilak iz uprave Fine

Compliance konferencija: Usklađenost u doba promjena.
Autor
Iva Boban Valečić
19.01.2026.
u 22:23

Na konstituirajućoj sjednici GO HDZ-a imenovana je i nova rizničarka organizacije Željka Perić.

Gradski odbor zagrebačkog HDZ-a održao je večeras konstituirajuću sjednicu, na kojoj je za tajnicu organizacije imenovana Vinka Ilak. Ova predsjednica stranačkog ogranka Podsused-Vrapče osoba je od najvišeg povjerenja novog predsjednika organizacije Ivana Matijevića. Ujedno je i članica uprave Fine, zbog čega se među članstvom danas mogla čuti i određena zabrinutost, zbog procjene da će osoba na tako odgovornoj profesionalnoj poziciji teško naći vremena za čak 200 ogranaka i 17 stranačkih organizacija HDZ-a po gradskim četvrtima.

U vrhu organizacije nas, međutim, uvjeravaju kako problema oko toga neće biti jer će, ističu naši izvori, novoj tajnici konkretna podrška biti svi članovi predsjedništva GO HDZ-a, kao i predsjednici svih ogranaka i organizacija po gradskim četvrtima. To, pak, govori kako je novi šef zagrebačkog HDZ-a procijenio kako će široko uključivanje terena u funkcioniranje organizacije biti dovoljno za dizanje baze i bez posebnog "časnika za vezu", što je uvijek do sada bila najvidljivija uloga tajnika organizacije. Matijević je, kažu ovi izvori, u tu svrhu posljednjih mjeseci i više puta obišao organizacije po gradskim četvrtima.

Isti izvori uvjereni su kako će Vinka Ilak na poziciji tajnice donijeti dodanu vrijednost zagrebačkoj organizaciji HDZ-a, i to baš zbog njezine potkovanosti u financijskim pitanjima. Ona će, kažu, kvalitetno moći komunicirati teme vezane uz stanje gradskih financija i proračun, što za HDZ kao oporbenu stranku nije od male važnosti. Na konstituirajućoj sjednici GO HDZ-a imenovana je i nova rizničarka organizacije Željka Perić.

Perić je ujedno kooptirana u GO HDZ-a, zajedno s još sedam imena, među kojima su i dvojica državnih tajnika, Tonči Glavinić i Ivan Vidiš, predstojnik ureda predsjednika Sabora Matej Brečić, kao i dvoje glasnogovornika, Tomislav Lendić iz Ministarstva vanjskih poslova i Marija Pušić iz Ministarstva gospodarstva. Na sjednici je, kako doznajemo, rečeno i da će se gradski HDZ do kraja godine odseliti iz gradskog prostora u Gundulićevoj ulici, i to na 5. kat stranačke središnjice na Trgu žrtava fašizma, koja bi do tada trebala biti obnovljena.

