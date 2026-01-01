Plenković: Hrvatska odmah šalje pomoć nakon tragedije na Crans-Montani

Nakon tragičnog događaja na švicarskom skijalištu Crans-Montana, Švicarska je zatražila pomoć Europske unije putem mehanizma za civilnu zaštitu. Hrvatska je promptno odgovorila ponudom pomoći u zbrinjavanju stradalih.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na X-u istaknuo je: „Izražavam duboku sućut obiteljima smrtno stradalih u tragičnom događaju na skijalištu Crans-Montana, kao i švicarskim vlastima. Svima koji su ozlijeđeni želim što brži oporavak.”

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, zajedno s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Švicarskoj, u stalnom je kontaktu sa švicarskim kolegama kako bi se utvrdilo postoje li među stradalima hrvatski državljani.