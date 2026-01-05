Hrvatski državljani napadnuti u Beogradu: Nakon proslave Nove godine došlo do krvave tučnjave

U novogodišnjoj noći dvoje hrvatskih državljana zadobili su ozljede u fizičkom napadu koji se dogodio u Beogradu. Prema riječima jedne od ozlijeđenih, nakon proslave Nove godine u restoranu u Novom Beogradu, na kojoj je bila u društvu još troje prijatelja, prišla im je grupa od pet do šest nepoznatih muškaraca.

Kada su odbili njihov poziv na after, uslijedilo je verbalno vrijeđanje, a jedan od prijatelja, u pokušaju zaštite, napadnut je i primio udarac šakom u glavu. U pokušaju da spriječi daljnje nasilje, napadnuta je i djevojka koja je pala i zadobila ozljede glave te je hitno prevezena u KBC Zemun. “U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje. Cijeli taj doček nove godine bio je prava katastrofa. Sada čekam skidanje šavova, a prijatelj je zadobio nekoliko udaraca u usta te jedva jede,” ispričala je ozlijeđena djevojka.

Incident se odigrao na javnom mjestu, pred svjedocima, a slučaj je prijavljen policiji. Nakon incidenta, ozlijeđeni je naveo da je obavijestio hrvatsku ambasadu u Srbiji, koja je potom kontaktirala nadležni MUP. Također je angažiran odvjetnik, a planira se pokretanje privatne tužbe.