NAPAD U BEOGRADU

Hrvatski državljani napadnuti u Beogradu: Nakon proslave Nove godine došlo do krvave tučnjave

Foto: Čitatelj
VL
Autor
Eva Berišić
05.01.2026.
u 21:56

Incident se odigrao na javnom mjestu, pred svjedocima, a slučaj je prijavljen policiji.

U novogodišnjoj noći dvoje hrvatskih državljana zadobili su ozljede u fizičkom napadu koji se dogodio u Beogradu. Prema riječima jedne od ozlijeđenih, nakon proslave Nove godine u restoranu u Novom Beogradu, na kojoj je bila u društvu još troje prijatelja, prišla im je grupa od pet do šest nepoznatih muškaraca.

Kada su odbili njihov poziv na after, uslijedilo je verbalno vrijeđanje, a jedan od prijatelja, u pokušaju zaštite, napadnut je i primio udarac šakom u glavu. U pokušaju da spriječi daljnje nasilje, napadnuta je i djevojka koja je pala i zadobila ozljede glave te je hitno prevezena u KBC Zemun. “U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje. Cijeli taj doček nove godine bio je prava katastrofa. Sada čekam skidanje šavova, a prijatelj je zadobio nekoliko udaraca u usta te jedva jede,” ispričala je ozlijeđena djevojka.

Incident se odigrao na javnom mjestu, pred svjedocima, a slučaj je prijavljen policiji. Nakon incidenta, ozlijeđeni je naveo da je obavijestio hrvatsku ambasadu u Srbiji, koja je potom kontaktirala nadležni MUP. Također je angažiran odvjetnik, a planira se pokretanje privatne tužbe.

Ključne riječi
hrvatski državljani napad Beograd

CR
Croatos
22:09 05.01.2026.

Glavno da su vas dobro natamburali, da sniclu karadjordje i Jelen pivo zapamtite za sva vremena

AN
Antonio1952
22:14 05.01.2026.

Zasili joj jezik da prica srbski ekavicu. Tko trazi i nadje. Zadnji put sam bio u Srbiji 1984, a od rata nikad vise ni u Crnu Goru. Ako neznas sta je bilo poznat ces na vlastitoj kozi.

Avatar Matija22
Matija22
22:33 05.01.2026.

Što pupavac kaže hoće li napraviti press konferenciju?

