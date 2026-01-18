U Beču održan 79. Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata. Uveličali ga veličanstveni folkloraši “Kola Slavuj” i brojni diplomati

U fokusu zbivanja ovoga puta bili su sami gradišćanski Hrvati, koji su se ove godine odlučili posvetiti sami sebima i svojim korijenima. I na poseban način posjetiteljima balske svečanosti približiti svoj jezik, kulturu i narodne običaje: od raskošnih narodnih plesova i pjesama, ne samo u tradicionalnom, nego prvi puta i u suvremenom, modernom ruhu. Bal je otvorila nova predsjednica Hrvatskog centra i Hrvatsko-gradišćanskog kulturnog društva u Beču Gabriela Novak Karall. Svečanom otvaranju prethodio je veličanstveni glazbeno-plesni program Folklornog ansambla gradišćanskih Hrvata “Kolo Slavuj”, posebno sastavljen za ovu prigodu, u povodu obilježavanja 55. godišnjice postojanja i djelovanja ovog Ansambla. Umjetnički voditelji Ansambla Štefan Novak i Filip Tyran, koji je bio i glazbeni aranžer, za ovu su prigodu sastavili novu koreografiju, posebno “skrojenu” točku, ispiriranu geslom bala “Grad:išće”, čija je idejna začetnica bila Lidia Novak.

Bio je to veličanstveni glazbeno-plesni vatromet raznih stilova i stilistike predstavljenih kroz višedesetljetnu povijest na samo Hrvatskog bala nego i “Kola Slavuj”. Preciznije rečeno dojmljiv stilski pluralizam kojim je “Kolo Slavuj”, na čijem je čelu već godinama neumorna predsjednica Gabriela Novak Karall, poveo sve nazočne na čarobno glazbeno putovanje: Od narodnog dvoglasja “a capella”, preko zvukova tamburice i koketiranja s klasičnom Bečkom balskom tradicijom, sve do velegradskog zvuka big banda i elektronske glazbe. Za svakog ponešto! Ono što je, uz briljantne folkloraše “Kola Slavuj” posebno obilježilo ovogodišnji Hrvatrski bal, bio i popriličan broj veleposlanika i članova diplomatskih zborova iz Hrvatske i inozemstva.

S hrvatske strane na Balu su bili opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji Josip Špoljarić i članovi hrvatskog diplomatskog zbora. Među njima i hrvatsko vojni izaslanik u Austriji, pukovnik Mario Pavlak i opunomoćena ministrica u Veleposlanstvu RH u Austriji Sanja Javor. Među visokim hrvatskim uzvanicima bio je i veleposlanik Republike Hrvatske u Slovačkoj Aleksandar Heina. S austrijske strane Balu je nazočila nova veleposlanica Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Yvonne Tončić-Sorinj. Ali i njen prethodnik u Hrvatskoj, gradišćanski Hrvat, eleposlanik Markus Vuketić, koji je sada na diplomatskoj dužnosti u Švicarskoj. Međutim, to nije bila cijela veleposlanička ponuda. Na Bal je došao i bivši austrijski ministar vanjskih poslova i veleposlanik Michael Linhart sa svojim gostom CEO Charite Berlin, Heyom Kroemerom.

Među veleposlanicima viđen je austrijski veleposlanik Valentin Inzko, bivši posebni izaslanik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Zatim, među gradišćanskim Hrvatima omiljena austrijska veleposlanica u Bugarskoj Andrea Ikić-Böhm, koja je prethodno bila i austrijska veleposlanica u Hrvatskoj i Grčkoj, sa svojim bugarskim gostima. Po četvrti puta na Hrvatskom balu (ovaj put je doputovao sa suprugom Susan direktno iz SAD-a) bio je i bivši američki veleposlanik u Bugarskoj Kenneth Merten, koji je od 2012. do 2015. godine bio i veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj. S austrijske strane balu je nazočila i Gudrun Kugler zastupnica austrijske Narodne stranke (ÖVP) u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta, gdje je i predsjedateljica “Prijateljske skupine Austrija - Hrvatska”.

Kugler je i dopredsjednica i posebna izaslanica za demografske promjene i sigurnost Parlamentarne skupštine Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju. Iz Gradišća je na balu bila i zamjenica POkrajinskog poglavara Gradišća, nadležna za obrazovanje, koje je nedavno bila u posjetu Zagrebu, Daniela Winkler. Najvećoj i najvažnijoj godišnjoj kulturnoj manifestaciji gradišćanskih Hrvata nazočili su i zastupnici iz stranke Neos te Zelenih u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta, Michael Bernhard (Neos) i Olga Voglauer (Zeleni), kao i zastupnici pokrajinskog parlamenta Beča, socijaldemokrati (SPÖ) Astrid Rompolt, Ilse Fitzbauer i Denis Šakić, te Hans Arsenović iz stranke Zelenih.

Uz brojne austrijske političare, na balu su bile i poznate osobe iz austrijskog kulturnog života i institucija. Među njima i direktorica Austrijskog kulturnog foruma u Zagrebu Marina Chrystoph. Prvi puta na Balu gradišćanskih Hrvata bila je i izaslanica katalonske Vlade / Predstavništvo za srednju Europu Krystina Schreiber, kao i Olivia Schubert nova predsjednika Federativne unije europoskih narodnosti (FUEN). Hrvatskom balu, tradicionalno organiziranom na četiri stupa, politici, kulturi, diplomaciji i gospodarstvu, s hrvatske su strane nazočili su i zamjenik državnog tajnika

Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Dario Magdić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika (HMI) mr. sc. Zdeslav Milas, povjesničar dr. Ivan Tepeš, djelatnici predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Austriji, direktor Ureda Hrvatske turističke zajednice u Austriji Branimir Tončinić te druge poznate osobe iz hrvatskog javnog života. Među njima i izaslanstvo grada Varaždina, varaždinske Koncertne direkcije te Varaždinskih baroknih večeri. Iz Zagreba je, kao gost Bala pozdravljen direktor Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

U svakom slučaju pregršt političara, diplomata, gospodarstvenika i kulturnjaka. Kroz višesatni balski kulturno-zabavni program sjajno je dvojezično vodio mladi par gradišćanskih Hrvata iz Gradišća - Agnes Jagšić i Mitja Milošić. U bogatom i šarolikom kulturno-zabavnom programu u četiri dvorana, goste su zabavljali austrijski, slovački, mađarski i talijanski glazbenici i sastavi. Među njima poznati Sigi Feigl jazz Orkestar iz Leibnitza koji su popularnim međunarodnim hitovima brzo napunili plesni podij, zatim Tamburica Vorištan, kao i neizostavni “Paxi” iz Gradišća, na čelu s Feri Fellingerom, koji je bio i veleposlanik Bala, kao i Nadja Kayali, voditeljica Koruškog festivala.

Među zabavljačima su bili i gradišćanski duo KaRo iz Frankanave /Mjenova, sastav Idemo, “Koprive” iz Petrovog Sela u Mađarskoj te “Kuštarovci” iz Slovačke, kao i moliškohrvatski glazbeni sastav KroaTarantata iz Mundimira u Italiji, koji je nakon ponoći već tradicionalno izveo zajedno s mnoštvom oduševljenih posjetitelja popularnu “Moliško-hrvatsku kvadrilju”. Za ljubitelje disco glazbe brinuo je austrijski “Oninclusive.” Bal je obilježila i bogata tombola te posebno odabrano balsko vino. Ove je godine to bio Blanc de noir, vinogradara Herberta Lassla iz Gradišća, koji se je uz pjenušac Szigeti pio do ranih jutarnjih sati.

I ljubitelji igara na sreću su došli na svoje. Tradicionalna kockarnica ove je godine bila proširena s igrom Blackjack, a instaliran je i poseban Fotobox. Cjelokupan prihod ide u dobrotvorne svrhe, odnosno za podupiranje dvojezičnog (hrvatsko-njemačkog) Dječjeg vrtića “Vjeverica”, smještenog u Hrvatskom centru u Beču. U svakom slučaju bio je to glamurozan Bal. Svečano slavlje i prava uživancija, u posebnoj hrvatskoj balskoj atmosferi, s bečkim štihom. Ono što svakako treba istaći je, da je i ovogodišnji Hrvatski bal ponovno potvrdio važnost očuvanja i njegovanja identiteta, tradicije i zajedništva gradišćanskih Hrvata, te učvrstio njihove prekogranične veze s hrvatskim zajednicama u austrijskom susjedstvu i Hrvatima u Hrvatskoj.

“Velika nam je čast i priznanje da su bal gradišćanskih Hrvata, koji je dobra pozornica za diplomaciju, svojim dolaskom uveličali brojni domaći i strani gosti i veleposlanici. I da su s oduševljenjem prihvatili naše iznenađenje, svečani, ali hrabri program “Kola Slavuj”. Jer nije jednostavno prikazati višestoljetnu tradiciju u modernom ruhu. Ali, očito smo uspjeli. Hvala izvođačima i svima gostima i uzvanicima, koji su došli na našu balsku svečanost, rekao je za Večernji list glavni koordinator Hrvatskog bala i predsjednik Društva za očuvanje hrvatske balske kulture u Beču Petar Tyran. “Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata je veliki događaj za sve Hrvate. Tradicionalna je poveznica gradišćanskih Hrvata u Beču i Gradišću s Austrijom i Hrvatskom, te austrijskim susjedstvom, Mađarskom i Slovačkom. Veliki broj ovdje nazočnih veleposlanika iz europskih zemalja, ali i iz SAD-a, potvrda su visoke razine ove balske svečanosti, koji gradišćanski Hrvati već 79. godina sjajno organiziraju. I od kojih i mi možemo dosta toga naučiti”, rekao je za Večernji list opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Austriji Josip Špoljarić, dodavši kako je program “Kola Slavuj” bilo uspjelo iznenađenje.

“Ovaj je Bal most povezivanja Austrije s Hrvatskom. Jedan neuobičajeno lijep događaj u srcu Beča, budući da su u i Hrvati u srcima Austrijanaca”, rekla nam je austrijska veleposlanica u Hrvatskoj, hrvatskih korijena, Yvonne Tončić-Sorinj, čiji je otac Lujo Tončić-Sorinj bio bivši austrijski ministar vanjskih poslova. Austrijska veleposlanica u Hrvatskoj, koja je diplomatkinja u četvrtoj generaciji svoje obitelji, posebno je naglasila značaj “uske i prijateljske suradnje Austrije i Hrvatske u zajedničkom europskom prostoru”, ustvrdivši kako ove dvije države vežu “tradicionalno dobri bilateralni odnosi na svim područjima”. Napomenula je da Hrvatski bal nije samo “važna platforma za međusobno povezivanje i kulturnu promociju” nego, uz zabavu, “dobra prigoda za umrežavanje i upoznavanje uživo, na licu mjesta”. Kako je rekla ova izuzetno simpatična diplomatkinja, balski program “Kola Slavuj”, čiji je nastup već vidjela i u Hrvatskoj, posebno ju je “impresionirao”.

“Sretan sam i ponosan da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ima priliku i mogućnost podupirati ovaj projekt. Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata je doista prekrasna manifestacija promoviranja hrvatskog zajedništva, tradicije i kulture, koja iz godine u godinu usred Beča odnosno Austrije potvrđuje ne samo povijesnu nego i kulturnu pripadnost Hrvata srednjoeuropskom prostoru”, rekao je Dario Magdić zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH istaknuvši: “Predsjednik hrvatske Vlade, gospodin Andrej Plenković ima iznimno puno senzibiliteta za ovakve Projekte jačanja međusobnih veza domovinske i izvandomovinske Hrvatske, te trajno očuvanje hrvatskog identiteta kada se radi o hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske, bilo da je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini ili hrvatskim iseljenicima”.

Magdić je napomenuo kako je “Kolo Slavuj” tradiciju fantastično pokazao na moderan plesni način, a time i snagu hrvatskog korpusa, koju gradišćanski Hrvati prenose na mlade naraštaje. “Gradišćanski Hrvati su pokazali da su već etablirani u Austriji i drugim europskim zemljama. I da privlače pozornost diplomacije i politike, kao snažan most povezivanja Austrije i Hrvatske, ali i Mađarske, Slovačke i Češke, gdje u Moravskoj živi još nekoliko desetaka Hrvata, koji govore hrvatski”, rekao je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas dodavši: “Zanimljivo je da Hrvatska matica iseljenika 12. veljače ulazi u jubilarnu 75. godišnjicu svog postojanja, a da je svoje prve kontakte upravo imala s gradišćanskim Hrvatima, starom austrijskom autohtonom manjinom”. Milas je napomenuo i veliku pomoć Austrije i gradišćanskih Hrvata, Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i pri njenom osamostaljenju kao slobodne, neovisne europske države.

“Njegovanjem balske tradicije, gradišćanski Hrvati pokazuju da odavna pripadaju srednjoeuropskom kulturnom i povijesnom prostoru”, rekao je Milas. Hrvatski veleposlanik u Slovačkoj Aleksandar Heina je čestitao gradišćanskim Hrvatima na sjajnoj organizaciji Bala i vrlo dojmljivom balskom programu istaknuvši: “Lijepo je biti ovdje na njihovom balu I svjedočiti da su kroz stoljeća, unatoč raznih problema i izazova, uspjeli sačuvati svoj jezik, kulturu i identitet, izvan granica Republike Hrvatske”. Veleposlanik Heina je posebno naglasio “odlične bilateralne odnose Slovačke i Hrvatske”, kao i “odličnu suradnju” Hrvata u Slovačkoj s institucijama u RH, gdje su i Slovaci jedna od nacionalnih manjina.

Austrijski diplomat, gradišćanski Hrvat, Markus Vukotić, koji je do prošlog ljeta bio austrijski veleposlanik u Hrvatskoj izrazio je pregršt pohvala folklorašima “Kola Slavuj”, čiji je član bio od 1978. do 1989. godine. “Ovo večeras je više nego uspješna modernizacija tradicije. Izuzetno privlačna za mlade, koja pokazuje koliko se je daleko i uspješno razvio Ansambl u zadnjih 30-tak godina”, rekao je za Večernji list veleposlanik Vukotić. Na upit kako mu je bilo u Hrvatskoj odgovorio je: “To je bilo nešto posebno. Zapravo vrhunac moje karijere. Hvala austrijskom MInistarstvu vanjskih poslova da mi je, kao gradišćanskom Hrvatu omogućio da budem veleposlanik Austrije u Hrvatskoj”. Da je Hrvatski bal bio fantastičan, složio se je i bivši posebni Povjerenik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, veleposlanik Valentin Inzko. “

Promjena generacija je prisutna, i to je dobro da mladi nastavljaju rad nas starijih. Ovaj miks brojnih veleposlanika, političara, gospodarstvenika i kulturnih djelatnika, uspjeh je Hrvatskog bala u Beču”, rekao je Večernji list, bivši visoki političar, koruški Slovenac, Inzko. “Bal je veličanstven. Ugodna atmosfera. Ima se osjećaj kao da smo svi zajedno jedna velika obitelj. Ovo je dobra prigoda da gradišćanski Hrvati, ali i ostali posjetitelji bala razmjene mišljenja i prodube odnose”, rekla je direktorica Austrijskog kulturnog foruma u Hrvatskoj Marina Chrystoph. Na upit kako doživljava na svojoj dužnosti Hrvate u Hrvatskoj, Chrystoph je odgovorila: “Hrvati su jako simpatičan i drag narod s dobrim vezama i velikom ljubavi prema Austriji. Ono što mi se najviše sviđa je da Austrijski kulturni centar u Zagrebu ima veći značaj nego njemački Göthe institut.”

Na kraju smo pitali predsjednicu Hrvatskog centra u Beču i predsjednicu FA “Kolo Slavuj” Gabrielu Novak Karall da li je zadovoljna odazivom i reakcijama posjetitelja balskim programom? “Cilj nam je bio modernizacijom tradicije privući mlade. Po reakcijama brojne publike, očito smo to uspjeli. Mladi su kreativna snaga ansambla Kolo Slavuj, koji su u sastavljanju programa vidjeli novi izazov. Veliki broj veleposlanika, političara, gospodarstvenika i kulturnih djelatnika na Hrvatskom balu nam je važan, jer ih sve trebamo za naše projekte. Ono što se je bitno promijenilo posljednjih godina je, da smo prije molili političare i stranke da dođu na naš bal, a sada oni nas zovu i pokazuju zanimanje za dolazak. To nas veseli. Posebno jer smo pred realizacijom važnog projekta uvođenja hrvatskog sustava školstva od Dječjeg vrtića do studija ovdje u Beču, po uzoru na uspješnu češku Komensky školu. Već smo si i zadali datum početka: 6. rujan 2027. godine”, rekla je Novak Karall.

Posebno je istaknula značaj Beča, koji povezuje Hrvate na tromeđi Austrija-Mađarska-Slovačka. S predsjednicom Hrvatskog centra u Beču se slaže i Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću i glavni tajnik Centra austrijskih narodnosti u Beču, koji nam je rekao: “Činjenica da gradišćanski Hrvati žive u Austriji i austrijskom susjedstvu postoji vrlo široki spektar srednjoeuropski fokusiranog povezivanja. Kao i s Hrvatskom. Zato nam je Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata , koji je već etabliran u porodici bečkih balova, vrlo važan.

Tim više jer je Austrija država u kojoj ne živi samo hrvatska narodna manjina nego i brojni suvremeni hrvatski doseljenici. Buranić je naglasio kako je jako ponosan , na ono što je u subotu na Balu pokazao ansambl “Kolo Slavuj”, čiji je nekada i on bio član. A kada smo kod ponosa, mora se naglasiti da je ovogodišnje, modernizirano izdanje 79. Hrvatskog bala bilo “pun pogodak”. Bio je to, doista, bal “ponosa i emocija”. I potvrda da otvorenost prema drugim kulturama, izvlači iz ljudi najljepše emocije.