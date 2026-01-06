VIDEO Urnebesni prizori iz snijegom zatrpanog Sarajeva: Pogledajte kako traže i iskopavaju automobile

Snježna oluja koja je posljednjih dana zahvatila Hrvatsku stigla je i u susjednu Bosnu i Hercegovinu, donoseći jedan od najobilnijih snježnih pokrivača u posljednjih desetak godina, izvijestila je Slobodna Dalmacija. Tuzla se jutros probudila pod 44 centimetra snijega, dok je u Sarajevu i Zenici, prema mjerenjima visine snježnog pokrivača, pala okrugla cifra od 40 centimetara.

Obilna količina snijega gotovo je paralizirala glavni grad, a Sarajlije su jutros zaigrale improviziranu igru “pronađi automobil”. Pod teretom snježnog pokrivača, parkirani automobili postali su gotovo neprepoznatljivi, a sreća je bila pronaći vlastiti. Kažu, bilo je i onih koji su, dok su konačno pronašli svoj, očistili nekoliko limenih ljubimaca svojih “komšija”... “Snijeg je počeo jučer ujutro, a najintenzivniji je bio tijekom kasnog poslijepodneva i večeri, ovisno o dijelu grada palo ga je između 40 i 50 centimetara. Trenutno pada kiša, ali već sutra nam stiže novi snijeg.”

O stanju u Sarajevu ispričao je Renato Selimović, rođeni Sarajlija i istaknuti bosanskohercegovačkim mineralog i istraživač. Selimović je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju podijelio prizore snježne čarolije, ali i opisao poteškoće s kojima su se građani susreli zbog obilnog snijega.

“Znatno je otežano odvijanje prometa, pri čemu je onaj tramvajski, zbog nanosa snijega, obustavljen. Zbog neočišćenih ulica najkritičnije je bilo u padinskim dijelovima grada. A, kao i kod gotovo svakog obilnijeg snijega u Sarajevu, svi se žale na slabo očišćene ulice, polomljene grane...” No, snijeg nije donio samo radost. Čarobni zimski prizori u Sarajevu zasjenila je tragična vijest o smrti žene u naselju Grbavica, koju je pod teretom snijega pogodilo i ubilo stablo.