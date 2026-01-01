S trgova se izgone klečavci, a EU je najveći uvoznik patrijarhata na svijetu

U videu koji je adventskih dana kolao društvenim mrežama muslimanski aktivist iz Berlin-Kreuzberga, četvrti ponosne na svoje multikulturalne vedute, na čistom njemačkom pozdravlja sugrađane iz “Islamske Republike Njemačke”. – Slušajte dobro: ovo je slika Njemačke koju želim vidjeti. Cijela Njemačka bit će jednoga dana – inšalah – puna molitvenih kuća, džamija. A protiv toga ne možete ništa, okej? Mi Arapi i Turci ponosni smo na carstvo koje smo ovdje stvorili. Es-selamu alejkum! Istodobno Europski je parlament u Strasbourgu izglasao, zasad neobvezujuću, Rezoluciju kojom se preporučuje osnivanje fonda za siguran i dostupan abortus u zemljama u kojima to – u ovom času – nije moguće.