Trump svoje tarife koristi kao sredstvo pritiska i često ih mijenja: Evo kakvo je stanje s carinama sada diljem svijeta

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina prema osam saveznika koji se protive njegovim zahtjevima za kontrolu Grenlanda. Time je svoje tarife još jednom iskoristio kao sredstvo pritiska za ostvarenje svojih ciljeva. Prošle godine uveo je poreze na robu koja u SAD stiže iz zemalja diljem svijeta, tvrdeći da će taj potez potaknuti američku proizvodnju i stvoriti radna mjesta. Kritičari su upozorili na više cijene i štetu za globalno gospodarstvo, no Trump takve analize ignorira. Trump tvrdi kako carine povećavaju iznos poreza koji prikuplja vlada te „potiču potrošače da kupuju više robe proizvedene u Americi i povećavaju ulaganja u SAD“. No, one postaju sve više i sredstvo pritiska.