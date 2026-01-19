Naši Portali
ZAPRIJETIO NOVIM NAMETIMA

Trump svoje tarife koristi kao sredstvo pritiska i često ih mijenja: Evo kakvo je stanje s carinama sada diljem svijeta

Autor
Danijel Prerad
19.01.2026.
u 21:25

Trump tvrdi kako carine povećavaju iznos poreza koji prikuplja vlada te „potiču potrošače da kupuju više robe proizvedene u Americi i povećavaju ulaganja u SAD“. No, one postaju sve više i sredstvo pritiska.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina prema osam saveznika koji se protive njegovim zahtjevima za kontrolu Grenlanda. Time je svoje tarife još jednom iskoristio kao sredstvo pritiska za ostvarenje svojih ciljeva. Prošle godine uveo je poreze na robu koja u SAD stiže iz zemalja diljem svijeta, tvrdeći da će taj potez potaknuti američku proizvodnju i stvoriti radna mjesta. Kritičari su upozorili na više cijene i štetu za globalno gospodarstvo, no Trump takve analize ignorira. Trump tvrdi kako carine povećavaju iznos poreza koji prikuplja vlada te „potiču potrošače da kupuju više robe proizvedene u Americi i povećavaju ulaganja u SAD“. No, one postaju sve više i sredstvo pritiska.

Europa carine SAD Donald Trump

LO
loraxy
21:31 19.01.2026.

Bolje Amerika nego rusija

PA
PatMat
22:35 19.01.2026.

Mi ne možemo dopustiti da 100 milijuna ljudi ostane bez pitke vode koja život znači samo zato što moćni popovi, klerici imaju fetiše prema nuklearnim bombama. Možda još jedna šansa, ne znam neka Trump i Amerika procijene dali su Iranski popovi, klerici prokockali i tu zadnju šansu ili nisu za gradnju desalinizacijskih postrojenja i infrastrukture za proizvodnju i distribuciju pitke vode iz morske. Ako jesu sljedeća logična karta koja se otvara jest princ, pretpistavljam da će Trump zaigrati na tu kartu. Opet kod Trumpa se nikad nezna. Možda bude nekakav ludi zaokret, ludi twist u igri.

LJ
ljudemisi
21:50 19.01.2026.

Trump koristi neslogu, razdor u Europi, brojne izdajnike poput orbana. fica...jad i čemer mađarsku, slovačku...

