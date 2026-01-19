FOTO Okupljanje najvećih svjetskih moćnika: Trump još nije ni stigao, ali prosvjednicima je najveća meta
Očekuje se da će se Donald Trump u srijedu u Davosu sastati s vodećim svjetskim gospodarstvenicima, rekli su upoznati izvori, dok je prisutnost predsjednika Sjedinjenih Država postala glavna tema tog godišnjeg okupljanja globalne elite u Švicarskoj.
Poslovni čelnici, uključujući izvršne direktore iz sektora financijskih usluga, kriptovaluta i savjetovanja, pozvani su na prijem nakon Trumpova obraćanja na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF), rekli su izvori Reutersu u ponedjeljak.
Dnevni red još nije poznat. Jedan od izvršnih direktora ima zakazan "prijem u čast predsjednika Donalda J. Trumpa" u svom kalendaru, dok je drugi rekao da su, prema njihovom mišljenju, pozvani direktori iz cijelog svijeta, a ne samo oni iz Sjedinjenih Država. Jedan od izvora rekao je da su pozivi stigli iz Bijele kuće.
U pratnji Trumpa također je nekoliko visokih američkih dužnosnika, uključujući ministra financija Scotta Bessenta. Očekuje se da će Bessent u ponedjeljak održati konferenciju za novinare, prema stranici Davos USA House, posvećenoj američkom prisustvovanju na forumu.
WEF su zasjenili dramatični politički potezi američkog predsjednika, uključujući njegov zahtjev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland koji iznosi posljednjih dana. Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 čelnika zemalja, posebno onih u razvoju. Na forumu će sudjelovati i hrvatski premijer Andrej Plenković.