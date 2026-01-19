FOTO Okupljanje najvećih svjetskih moćnika: Trump još nije ni stigao, ali prosvjednicima je najveća meta

Očekuje se da će se Donald Trump u srijedu u Davosu sastati s vodećim svjetskim gospodarstvenicima, rekli su upoznati izvori, dok je prisutnost predsjednika Sjedinjenih Država postala glavna tema tog godišnjeg okupljanja globalne elite u Švicarskoj.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Poslovni čelnici, uključujući izvršne direktore iz sektora financijskih usluga, kriptovaluta i savjetovanja, pozvani su na prijem nakon Trumpova obraćanja na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF), rekli su izvori Reutersu u ponedjeljak.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Dnevni red još nije poznat. Jedan od izvršnih direktora ima zakazan "prijem u čast predsjednika Donalda J. Trumpa" u svom kalendaru, dok je drugi rekao da su, prema njihovom mišljenju, pozvani direktori iz cijelog svijeta, a ne samo oni iz Sjedinjenih Država. Jedan od izvora rekao je da su pozivi stigli iz Bijele kuće.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
U pratnji Trumpa također je nekoliko visokih američkih dužnosnika, uključujući ministra financija Scotta Bessenta. Očekuje se da će Bessent u ponedjeljak održati konferenciju za novinare, prema stranici Davos USA House, posvećenoj američkom prisustvovanju na forumu.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
WEF su zasjenili dramatični politički potezi američkog predsjednika, uključujući njegov zahtjev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland koji iznosi posljednjih dana. Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 čelnika zemalja, posebno onih u razvoju. Na forumu će sudjelovati i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: LAURENT GILLIERON/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
