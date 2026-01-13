Povrat imovine Hrvatima uvjet je za nastavak pregovora Crne Gore i EU

Povrat imovine autohtonim hrvatskim obiteljima, unatoč pravomoćnim sudskim presudama, i dalje ostaje jedan od ključnih neriješenih problema između Hrvatske i Crne Gore – ali i otvorena prepreka crnogorskom zatvaranju poglavlja 23 u pristupnim pregovorima s Europskom unijom. Tijekom jučerašnjeg posjeta Crnoj Gori ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman upozorio je da se neprovedba sudskih odluka više ne može tretirati kao bilateralno pitanje, nego kao sustavni propust u provedbi vladavine prava, koji se izravno odražava na europski put Crne Gore.

Grlić Radman boravio je u Crnoj Gori u povodu obilježavanja Dana hrvatskog naroda, gdje se sastao s predstavnicima hrvatske zajednice te potpredsjednikom crnogorske vlade i ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Razgovori su bili usmjereni na politički okvir bilateralnih odnosa i europsku perspektivu Crne Gore, uz naglasak na otvorena pitanja koja Zagreb godinama smatra neriješenima.

Središnja tema bio je slučaj 51 hrvatske obitelji iz Tivta, s predstavnicima kojih se ministar i susreo, kojima je imovina nezakonito oduzeta, a koja, unatoč pravomoćnim presudama Općinskog suda u Kotoru, Višeg suda u Podgorici i Upravnog suda, još nije upisana u katastarskoj općini Mrčevac. Hrvatska strana upozorila je da je riječ o pitanju temeljnih prava i vladavine prava, naglašavajući da je restitucija jedno od mjerila u poglavlju 23 te preduvjet za njegovo zatvaranje u pristupnim pregovorima s Europskom unijom.

Na pitanje može li Hrvatska blokirati zatvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja, Grlić Radman je odgovorio da se ne radi o blokadama, nego o ispunjavanju jasno definiranih kriterija, istaknuvši da je hrvatski strateški interes stabilna, sigurna i prosperitetna Crna Gora kao dobar susjed.

Otvorena su i pitanja ratnih zločina, uključujući Morinj i Loru, kao i pitanje nestalih osoba. Govoreći o toj temi, Grlić Radman je rekao kako spomen-ploča u Morinju podsjeća na teško razdoblje u kojem su ljudi bili mučeni i izloženi patnjama. – Hrvatska se suočila s ratnim zločinima i procesuirala odgovorne, ali još uvijek tražimo odgovore o nestalima – poručio je. U razgovorima je otvoreno i pitanje povrata školskog broda "Jadran", za koji je hrvatska Vlada osnovala posebno povjerenstvo, uz poruku da je nužno započeti formalne razgovore i razmjenu argumenata između dviju strana.

Crnogorska strana istaknula je da Hrvatsku vidi kao ključnog partnera Crne Gore na europskom putu te da su prava manjina temelj unutarnje stabilnosti države. Ibrahimović je poručio da "ne može biti kvalitetne i prosperitetne Crne Gore ako u njoj manjine nisu važan i vidljiv stup društva, naglasivši pritom nastavak institucionalne suradnje s Hrvatskom. Govoreći o europskom kontekstu odnosa, pomirljivo, bez zaoštravanja retorike – što je trend koji u zadnje vrijeme prevladava u samom vrhu vlasti Crne Gore, dok prosrpske stranke i dalje inzistiraju na zapaljivoj retorici, istaknuo je pozitivnu stranu. – Hrvatska je dala zeleno svjetlo i zatvorili smo pet poglavlja, što potvrđuje da imamo pouzdanog partnera na našem europskom putu – rekao je.

Poruka Zagreba, ponovljena i ovoga puta u Crnoj Gori, jest da odnosi s Hrvatskom nisu tek bilateralno pitanje, nego sastavni dio europskog pregovaračkog okvira, u kojem se povrat imovine autohtonom hrvatskom stanovništvu u Boki kotorskoj nameće kao test stvarne spremnosti Crne Gore da zaključi jedno od ključnih poglavlja na putu prema Europskoj uniji.