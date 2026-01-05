Hrvatska stručnjakinja: Američka intervencija u Venezueli bila je opravdana

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu u Dnevniku HTV-a razgovarala je s Brankom Nađvinskim o trenutnoj političkoj i gospodarskoj situaciji u Venezueli. Govoreći o 13-godišnjoj vladavini Nicolasa Madura, profesorica Kos-Stanišić priznaje da je vijest o njegovom svrgavanju izazvala olakšanje.

“Svjesna sam činjenice upitnosti opravdanosti u skladu s međunarodnim pravom, ali s obzirom na to da je to osoba koja nije omogućila svojim građanima da demokratskim načinom i svim raspoloživim sredstvima smijene vlast, gotovo da drugo nije bilo moguće,” kaže. Profesorica smatra da je američka intervencija bila opravdana.

“Maduro je u 13 godina vladavine znatno osiromašio Venezuelu te je lažirao više predsjedničkih i parlamentarnih izbora, s time da za izbore 2024. imamo i materijalne dokaze. U državi je vladala velika gospodarska kriza, a građani nisu imali osnovne životne namirnice, dok je privreda socijalističko-komunističkog tipa bila upravljana od strane vojske koja je upravljala strateškim resursima, među ostalim i naftom,” navodi Kos-Stanišić.

Unatoč složenoj situaciji, izražava optimizam glede učinaka američke intervencije na venezuelanski narod. “Nadam se da razdoblje dugotrajne nestabilnosti neće dugo trajati. Vjerujem da je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s određenim ‘igračima’ unutar same Venezuele kako bi taj tijek prvo liberalizacije, a zatim tranzicije tekao,” rekla je.

Napominje da je Trump identificirao osobu s kojom bi mogao surađivati – potpredsjednicu, a sada već predsjednicu Venezuele, Delcy Rodríguez. “Imam osjećaj da u stvarnosti trenutačno Venezuelom vladaju tri osobe starog režima, uz Rodríguez i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello i ministar obrane Vladimir Padrino,” kaže.

Profesorica dodaje da opozicija trenutačno nema kontrolu nad vojskom, policijom ni ekonomijom, što odražava stvarno stanje u zemlji. Komentirajući Trumpove prijetnje Kolumbiji, Kubi i Meksiku, Kos-Stanišić ističe da su one više “dio folklora”, no priznaje da su u Latinskoj Americi izazvale strah i uznemirenost.