Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
'LAŽIRAO JE IZBORE'

Hrvatska stručnjakinja: Američka intervencija u Venezueli bila je opravdana

FILE PHOTO: Venezuela's President Maduro attends a special session to take oath as re-elected President at the Palacio Federal Legislativo in Caracas
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 21:14

“Imam osjećaj da u stvarnosti trenutačno Venezuelom vladaju tri osobe starog režima, uz Rodríguez i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello i ministar obrane Vladimir Padrino,” kaže.

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu u Dnevniku HTV-a razgovarala je s Brankom Nađvinskim o trenutnoj političkoj i gospodarskoj situaciji u Venezueli. Govoreći o 13-godišnjoj vladavini Nicolasa Madura, profesorica Kos-Stanišić priznaje da je vijest o njegovom svrgavanju izazvala olakšanje.

“Svjesna sam činjenice upitnosti opravdanosti u skladu s međunarodnim pravom, ali s obzirom na to da je to osoba koja nije omogućila svojim građanima da demokratskim načinom i svim raspoloživim sredstvima smijene vlast, gotovo da drugo nije bilo moguće,” kaže. Profesorica smatra da je američka intervencija bila opravdana.

“Maduro je u 13 godina vladavine znatno osiromašio Venezuelu te je lažirao više predsjedničkih i parlamentarnih izbora, s time da za izbore 2024. imamo i materijalne dokaze. U državi je vladala velika gospodarska kriza, a građani nisu imali osnovne životne namirnice, dok je privreda socijalističko-komunističkog tipa bila upravljana od strane vojske koja je upravljala strateškim resursima, među ostalim i naftom,” navodi Kos-Stanišić.

Unatoč složenoj situaciji, izražava optimizam glede učinaka američke intervencije na venezuelanski narod. “Nadam se da razdoblje dugotrajne nestabilnosti neće dugo trajati. Vjerujem da je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s određenim ‘igračima’ unutar same Venezuele kako bi taj tijek prvo liberalizacije, a zatim tranzicije tekao,” rekla je.

Napominje da je Trump identificirao osobu s kojom bi mogao surađivati – potpredsjednicu, a sada već predsjednicu Venezuele, Delcy Rodríguez. “Imam osjećaj da u stvarnosti trenutačno Venezuelom vladaju tri osobe starog režima, uz Rodríguez i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello i ministar obrane Vladimir Padrino,” kaže.

Profesorica dodaje da opozicija trenutačno nema kontrolu nad vojskom, policijom ni ekonomijom, što odražava stvarno stanje u zemlji. Komentirajući Trumpove prijetnje Kolumbiji, Kubi i Meksiku, Kos-Stanišić ističe da su one više “dio folklora”, no priznaje da su u Latinskoj Americi izazvale strah i uznemirenost.

Ključne riječi
SAD intervencija Maduro Venezuela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!