Tragedije na Alpama: Lavine u Austriji ubile osmero ljudi u jednom danu

Austrijska televizija ORF i drugi austrijski mediji, neki više neki manje, u nedjelju izvještavaju o “crnoj” suboti u Austriji zbog lavina koje su samo u jednom danu, ubile čak osmero ljudi. U subotu poslijepodne, u Pongau, u austrijskoj pokrajini Salzburg dvije lavine usmrtile su petero ljudi. Istoga dana kasno poslijepodne u Murtalu u pokrajini Štajerska lavina je ubila još troje ljudi u području Pusterwalda, javio je ORF u subotu kasno navečer.

Prema početnim istragama u Štajerskoj je sedam skijaša iz Češke zahvaćeno lavinom. Troje ih je lavina potpuna zatrpala. Oko 150 spasilaca pokušalo je izvući tijela, ali su zbog vremenskih (ne)prilika morali prekinuti operaciju spašavanja. Nastavak spašavanja planiran je za danas. “Crna” subota pišu austrijski mediji. Uz tragičnu konstataciju kako je “bijela smrt”, samo u jednom danu ugasila čak osmero ljudskih života.

Žrtve “bijele smrti” su većinom oni koji se ne pridržavaju upozorenja, skijajući ili hodajući tamo gdje je zabranjeno, vozeći tamo gdje je cesta zatvorena, ne slušajući upute i izlažući opasnosti ne samo sebe nego i spasioce. Jučer poslijepodne Gorske službe spašavanja iz pokrajine Salzburg potvrdile su dvije operacije spašavanja ljudi zatrpanih lavinama u području Schmugllerscharte, te na planini Finsterkopf u dolini Großarltal, o čemu je pisao Večernji list.

Gerhard Kremser, lokalni voditelj Gorske službe spašavanja izrazio je u razgovoru za ORF “duboku tugu” današnjim tragičnim događajima u kojima su lavine odnijele pet ljudskih života. “Unatoč jasnim ponovljenim upozorenjima, u subotu su se ponovno dogodile brojne lavine - nažalost s fatalnim posljedicama”, istakao je dodavši: “Izražavamo sućut obiteljima. Ova tragedija bolno pokazuje koliko je ozbiljna i opasna trenutna situacija s lavinama”.

Gorski spasilački tim Bad Hofgastein u pokrajini Salzburg primila je prvu alarmantnu dojavu u 12,30 sati. U području prijevoja Schmugllerscharte , na nadmorskoj visini od oko 2200 metara jedna je skijašica zahvaćena i zatrpana lavinom na otvorenom alpskom terenu. Dakle, izvan označene skijaške staze. Unatoč brzoj dojavi, supruga nastradale skijašice i brzo pristigloj pomoći i reanimaciji, skijašica je preminula.

Međutim, to nije bila jedina tragedija u pokrajini Salzburg. Negdje oko 14 sati dogodila se joj jedna nesreća u dolini Großarltal, izvijestio je ORF. Lavina se odlomila na otvorenom alpskom terenu, dakle, također izvan skijališta, na planini Finsterkopf, na nadmorskoj visini oko 2152 metra , zahvativši grupu od sedam skijaša.

Nekoliko Gorskih spasilačkih timova - uključujući Großtal, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Hüttschlag i Großarl, odmah je priteklo u pomoć unesrećenima. Četiri osobe nađene su mrtve. Jedna je osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a druga lakše, dok je jedna osoba ostala neozlijeđena, izvještava ORF i ostali austrijski mediji.

U velikoj operaciji spašavanja sudjelovali su, između ostalih, četiri helikoptera za spašavanje, specijalni trenirani psi za spašavanje ljudi ispod lavina, Gorske službe spašavanja i Crvenog križa, šest članova tima za krizne intervencije, bolničari Crvenog križa i alpska policija.

ORF je javio je u akciji spašavanja sudjelovalo preko 90 članova Gorske službe spašavanja, 20-tak vatrogasaca i šest voditelja jedinica, sa psima za pronalaženje ljudi ispod snježnih lavina. Identitet osmero ljudi koje su lavine ubile u subotu u Salzburgu i Štajerskoj, zasad je nepoznat.