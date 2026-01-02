Naši Portali
IZAZOVI ZA HRVATSKO PRAVOSUĐE

Repovi 2025. vitlat će nama i u 2026.: Korupcija, femicidi, rastuće nasilje...

Ivana Jakelić
02.01.2026.
u 22:25

Jasno je da ćemo se baviti Agrokorom, korumpiranim ministrima, nasiljem, femicidima, ratovima, degradacijom ljudskih prava, utrkom u naoružanju, nereguliranom umjetnom inteligencijom...

Učite od jučerašnjeg dana, živite za danas, nadajte se sutrašnjem danu, kazao je Albert Einstein, a ta njegova izjava odličan je uvod u rekapitulaciju onog što se događalo 2025. te procjenu kako će se i hoće li se neki od tih događaja preliti i na 2026. I odgovor je hoće, jer 2025. je bila godina ratova, nasilja, korupcije, polarizacija, galopirajućega globalnog ekstremizma i nasilja, bjesomučne utrke u naoružanju, srozavanja ljudskih prava... I trend je to koji će se iz godine na odlasku preliti u onu na dolasku, pa krenimo redom. Bez ikakve sumnje može ponijeti naziv majke svih hrvatskih afera i to u povećoj konkurenciji. Ivica Todorić desetljećima je bio gospodar hrvatske ekonomije. Vedrio je i oblačio, a sve što je radio – počevši od ovladavanja kompletnom industrijom i proizvodnjom hrane preko kontrole maloprodaje do još većeg zaduživanja kod banaka te neplaćanja malim dobavljačima – omogućila mu je politika. S njom je bio kao prst i nokat sve dok ga politika uz pomoć lex Agrokora nije izvlastila iz tvrtke, a ostalo je povijest.

Gaza rat u Ukrajini Andrej Plenković korupcija femicid

