Nova upozorenja iz Austrije: Lavine uzrokovale niz tragedija

Lavine diljem Alpa posljednjih dana, nakon obilnih padalina, odnose živote. U Austriji, u salzburškoj regiji Pongau i štajerskoj dolini Murtal, samo u subotu poginulo je osmero ljudi. – Lavina je odnijela troje od sedam čeških skijaša u Pusterwaldu, u okrugu Murtal u Štajerskoj, zatrpavši ih – priopćila je policija. Tri su skijaša pronađena pod snijegom, no prekasno, a izvlačenje tijela organizirano je tijekom jučerašnjeg dana jer je u subotu akcija morala biti prekinuta.

Godišnje 19 žrtava

Pusterwald je, piše Kleine Zeitung, popularno odredište za skijaše, gdje se osam najvećih vrhova nadvija nad dolinama. O nesreći su spasilačke službe obaviještene u subotu oko 16.24 sati. Ured za tisak štajerske policije izvijestio je jučer da su četvorica Čeha, koji nisu bili zahvaćeni lavinom, spašena i pružena im je medicinska pomoć. Na teren je odmah raspoređeno 150 gorskih spasilaca iz okruga Murtal i Liezen, tri hitna helikoptera, dobrovoljne vatrogasne postrojbe... Prema podacima Austrijskog odbora povjerenika za sigurnost u Alpama, u Austriji svake godine zbog lavina umire u prosjeku 19 ljudi, piše Kleine Zeitung. U području Finsterkopfa u regiji Pongau lavina je pogodila također sedmeročlanu grupu koju je predvodio Austrijski alpski klub kao dio redovitoga zimskog programa obuke.

Četiri su osobe poginule. – Unatoč jasnim i ponovljenim upozorenjima, danas su se ponovno dogodile brojne lavine. Ova tragedija bolno pokazuje ozbiljnost trenutačne situacije s lavinama, nažalost s fatalnim posljedicama – rekao je Gerhard Kremser, okružni voditelj gorske spasilačke službe Pongau. – Stručnost u procjeni rizika i svijest o sigurnosti naših korisnika prioriteti su na našim tečajevima. Ova nesreća duboko boli – rekao je Jörg Randl, voditelj Odjela za planinske sportove. Toga dana oko 12.30 sati, 58-godišnja skijašica spustila se niz strmu, otvorenu padinu u na nadmorskoj visini od otprilike 2200 metara, izazvavši lavinu. Njezin je suprug odmah obavijestio gorsku službu spašavanja u Bad Hofgasteinu, no unatoč reanimaciji, žena je umrla.

U regijama sklonima lavinama u subotu su na snazi bile povećane razine upozorenja na lavine. Zabilježeno je još nekoliko lavina u Salzburgu i Tirolu, u dolinama u Hüttschlagu na Plattenkogelu i u Großarlu na Frauenkogelu, srećom bez smrtnih slučajeva. U Tirolu je lavina u subotu pokupila 20-godišnjeg skijaša u St. Antonu am Arlbergu. Mladić je skijao nekoliko metara iza svog oca kada se lavina odlomila oko 15 metara iznad njega, djelomično ga zatrpavši. Zadobio je ozljede nogu i ramena.

Njemački skijaš poginuo je u lavini u Ischglu u Austriji, samo dvadesetak metara od skijaške staze. Gorski spasilački timovi ponovno su upozorili da je rizik od lavina u regiji vrlo visok jer je na visokim alpskim područjima snijeg neravnomjerno raspoređen. Stručnjak Georg Kronthaler iz Tirola je za The Standard rekao da je da mnogi skijaši i snowboarderi ignoriraju upozorenja o opasnostima od lavina izvan označenih staza oslanjajući se na sreću. – Broj nesreća ovisi o raznim čimbenicima, poput toga hoće li prije vikenda pasti svježi snijeg kada je više ljudi vani. Također jako ovisi o specifičnoj zimi. Posljednjih godina imali smo relativno malo snijega i relativno stabilne uvjete, što znači i manje nesreća.

Ali ako, na primjer, imamo 14 dana lijepa vremena s hladnim zrakom, nakupljaju se slabi slojevi snijega, a kada zatim padne novi snijeg preko njih, dolazi do znatnog porasta nesreća s lavinama – rekao je. U utorak je lavina ubila 13-godišnjeg češkog skijaša izvan staze u Bad Gasteinu. Prije tjedan dana 58-godišnji skijaš poginuo je u lavini u tirolskom odmaralištu Weerbergu. Poginulih ima i u Francuskoj i Švicarskoj. Skupinu skijaša lavina je zatrpala na Piz Badusu na oko 2900 metara visine u švicarskom Alpama.

Stradali policajci

Njemački skijaš pronađen je mrtav. Dvojica lokalnih policajaca, u dobi od 42 i 41 godine, poginula su u lavini u području Chamosona u kantonu Valais u četvrtak. Bili su dio grupe od četiri skijaša kada se na nadmorskoj visini od 2500 metara otvorila lavina i odnijela trojicu. Još jedna lavina odnijela je žrtvu u Thyonu, također u kantonu Valais, na jugu Švicarske, izvijestila je policija. U utorak se snijeg urušio i kod skijališta Thyon na nadmorskoj visini od 2300 metara. Skijaš od 42-godine iz Francuske prevezen je u bolnicu u Sionu, no idući je dan preminuo od ozljeda.