EHF zabranio Thompsonovu pjesmu na EP-u u rukometu nakon što su je Hrvati tražili

Pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" puštena je tijekom utakmice hrvatskih rukometaša protiv Gruzije (32:29) na Europskom prvenstvu u Malmöu što je izazvalo kontroverze.

Nakon subotnje utakmice nekoliko gledatelja reagiralo je na izvođenje pjesme, a Europska rukometna federacija je potvrdila da pjesma nije bila na originalnom popisu za izvođenje i da hrvatska delegacija nije trebala tražiti da se pusti, piše švedski Aftonbladet.

"Ova pjesma nikada nije bila na originalnom popisu za utakmicu. Sve pjesme za sve dvorane provjerili su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije EP-a", poručili su iz EHF-a.

Šveđani pišu da je hrvatska reprezentacija tražila da se pjesma pusti.

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", porićili su iz EHF-a bez objašnjenja zašto je pjesma puštena, ali su naveli da se poduzimaju mjere kako se to ne bi ponovilo.