IZAZVALA KONTROVERZE

EHF zabranio Thompsonovu pjesmu na EP-u u rukometu nakon što su je Hrvati tražili

VL
Autor
Marko Pavić
18.01.2026.
u 23:20

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", porićili su iz EHF-a bez objašnjenja zašto je pjesma puštena, ali su naveli da se poduzimaju mjere kako se to ne bi ponovilo.

Pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" puštena je tijekom utakmice hrvatskih rukometaša protiv Gruzije (32:29) na Europskom prvenstvu u Malmöu što je izazvalo kontroverze.

Nakon subotnje utakmice nekoliko gledatelja reagiralo je na izvođenje pjesme, a Europska rukometna federacija je potvrdila da pjesma nije bila na originalnom popisu za izvođenje i da hrvatska delegacija nije trebala tražiti da se pusti, piše švedski Aftonbladet.

"Ova pjesma nikada nije bila na originalnom popisu za utakmicu. Sve pjesme za sve dvorane provjerili su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije EP-a", poručili su iz EHF-a.

Šveđani pišu da je hrvatska reprezentacija tražila da se pjesma pusti.

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pušta i zahtjev je svaki put odbijen. Ipak je puštena, to je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", porićili su iz EHF-a bez objašnjenja zašto je pjesma puštena, ali su naveli da se poduzimaju mjere kako se to ne bi ponovilo.

Marko Perković Thompson Hrvatska rukometna reprezentacija

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
23:38 18.01.2026.

Glavna pomoćnica predsjednika EHF-a zove se Vesna Lazić. Treba li išta više reći?

ER
Erik13
23:48 18.01.2026.

Zabranjuju najnormalniju i najpošteniju pjesmu ikad. Ovo je toliko poremećeno da ne mogu vjerovati, i žuti i zeleni vragovi izlaze na vidjelo, a Tuđmanu smo se smijali što priča tada. Najgore su domaće izdajice, srbe i razumijem, izgubili su pa se ljute. Al ok, sad ćemo je još više pjevati!

LP
ljerka.p2911
23:35 18.01.2026.

A koje to vrijednosti zastupa ta pjesma, a da ih ne zastupa EHF!?? Na par pritužbi gledatelja antifa i ili srba da se apsolutno benigna i nesporna pjesma ne pušta!!? To si dopustiti ne smijemo! Jeste li ikad čuli riječi Marseljeze, francuske himne!? Ako to nije sporno ne znam što je! Pjesme MPTa sigurno nisu. Niti jedna.

