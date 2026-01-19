'240 sekundi 24sata': Oštećeni spoj ključ španjolske tragedije?

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: Istražitelji su pronašli oštećeni spoj na pruzi što smatraju ključnim uzrokom nesreće u kojoj je poginulo 40 ljudi. Povjerenstvo neće kazniti Plenkovića. Kolarek zgrozio obitelji umrlih koji su čekali na inkluzivni. MOL kupuje NIS. Godinu dana ludila Donalda Trumpa.