Sve države koje jasno ne osuđuju kršenje međunarodnog prava, pa i Hrvatska, krive su za njegovo podrivanje

Postoji li danas međunarodna zajednica ako najmoćnije države krše međunarodno pravo kako hoće i zašto Hrvatska nema jasan stav o tome, samo su neke od tema o kojima smo razgovarali s dr. Ivom Vukušić, docenticom međunarodne povijesti na Sveučilištu u Utrechtu i gostujućom istraživačicom na King's Collegeu u Londonu na Odsjeku za ratne studije. Naša sugovornica autorica je knjige "Srpske paravojske i raspad Jugoslavije", objavljene 2024. godine.
Kada promatramo situaciju u svijetu, s pravom se možemo zapitati postoji li danas uopće međunarodna zajednica. Ujedinjeni narodi i njihov glavni tajnik djeluju poput mrtvog slova na papiru. UN sve više podsjeća na Ligu naroda uoči Drugog svjetskog rata.
Međunarodno pravo nije postojalo u Domovinskom ratu niti je bilo pravilno i pošteno primjenjivano na Sudu. Samovolja europskih zemalja je bila eklatantna, posebice Britanaca i Francuza, te usmjerena protiv interesa hrvatskog naroda. Tuđman je napravio kompromis sa Rusima. Da SAD nisu na kraju napravile zaokret bilo bi sve još gore. Međunarodno pravo se oduvijek selektivno primjenjuje od slučaja do slučaja i ovisno o interesima velikih sila.