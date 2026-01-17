Sve države koje jasno ne osuđuju kršenje međunarodnog prava, pa i Hrvatska, krive su za njegovo podrivanje

Postoji li danas međunarodna zajednica ako najmoćnije države krše međunarodno pravo kako hoće i zašto Hrvatska nema jasan stav o tome, samo su neke od tema o kojima smo razgovarali s dr. Ivom Vukušić, docenticom međunarodne povijesti na Sveučilištu u Utrechtu i gostujućom istraživačicom na King's Collegeu u Londonu na Odsjeku za ratne studije. Naša sugovornica autorica je knjige "Srpske paravojske i raspad Jugoslavije", objavljene 2024. godine.



Kada promatramo situaciju u svijetu, s pravom se možemo zapitati postoji li danas uopće međunarodna zajednica. Ujedinjeni narodi i njihov glavni tajnik djeluju poput mrtvog slova na papiru. UN sve više podsjeća na Ligu naroda uoči Drugog svjetskog rata.