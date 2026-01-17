Naši Portali
DR. IVA VUKUŠIĆ:

Sve države koje jasno ne osuđuju kršenje međunarodnog prava, pa i Hrvatska, krive su za njegovo podrivanje

Autor
Hrvoje Zovko
17.01.2026.
u 21:13

Međunarodno pravo podvrgnuto je napadima sebičnih, dvoličnih država i njihovih čelnika i na nama je da ga štitimo jer drugih alata za međunarodne odnose nemamo. Propadne li ovaj sistem, drugi nećemo dobiti jer države ništa, ili svakako ništa bolje, u ovoj političkoj klimi neće izglasati, poručuje naša sugovornica

Postoji li danas međunarodna zajednica ako najmoćnije države krše međunarodno pravo kako hoće i zašto Hrvatska nema jasan stav o tome, samo su neke od tema o kojima smo razgovarali s dr. Ivom Vukušić, docenticom međunarodne povijesti na Sveučilištu u Utrechtu i gostujućom istraživačicom na King's Collegeu u Londonu na Odsjeku za ratne studije. Naša sugovornica autorica je knjige "Srpske paravojske i raspad Jugoslavije", objavljene 2024. godine.

Kada promatramo situaciju u svijetu, s pravom se možemo zapitati postoji li danas uopće međunarodna zajednica. Ujedinjeni narodi i njihov glavni tajnik djeluju poput mrtvog slova na papiru. UN sve više podsjeća na Ligu naroda uoči Drugog svjetskog rata.

Ključne riječi
pravo UN Hrvatska SAD

Komentara 5

Pogledaj Sve
KL
klasiko
21:22 17.01.2026.

Međunarodno pravo nije postojalo u Domovinskom ratu niti je bilo pravilno i pošteno primjenjivano na Sudu. Samovolja europskih zemalja je bila eklatantna, posebice Britanaca i Francuza, te usmjerena protiv interesa hrvatskog naroda. Tuđman je napravio kompromis sa Rusima. Da SAD nisu na kraju napravile zaokret bilo bi sve još gore. Međunarodno pravo se oduvijek selektivno primjenjuje od slučaja do slučaja i ovisno o interesima velikih sila.

DX
Dx
21:34 17.01.2026.

Postoji samo zakon jačeg, a međunarodno pravo je alat kojim se služe jaki igrači da pokore one koji su im dostupni. Kad se počne voditi državna politika po tim postavkama , možda se pojedine države prilagode i opstanu neovisne.

Avatar Dubosevic
Dubosevic
22:37 17.01.2026.

Hahaha medjunarodno pravo je puklo otimacinom Kosova pa sad kmekajte kolko hocete...

