MOL od Rusa preuzima Naftnu industriju Srbije, srbijanska ministrica: Srećom, izbjegli smo hrvatski scenarij

MOL i ruski Gazpromnjeft dogovorili su osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za Naftnu industriju Srbije, odnosno većinski ruski udio u toj kompaniji, javlja Tanjug. Dokument o dogovoru koji je najavljivan prije nekoliko dana bit će upućen američkom OFAC-u, koji će o njemu odlučiti.

Vjeruje se da će procjena američkog tijela biti brza, jer 23. siječnja istječe dozvola za produljenje rada rafineriji u Pančevu. Isto tako, kako je najavljivao mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó, Srbija prema dogovoru povećava svoj udio u kompaniji za pet posto. Vijest je priopćila Dubravka Đedović Handanović, srbijanska ministrica rudarstva i energetike, govoreći kako je bitno i da je time Srbija poboljšala svoj položaj u odnosu na 2008. godinu kada je nakon prodaje većinskog paketa Rusima ostala na manje od 30 posto vlasništva. – Ovim povećanjem došli smo do broja dionica koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja na dioničarskoj skupštini, čime ćemo zaštititi interese naših građana, rekla je ministrica.

Đedović Handanović ovo posebno ističe zbog strahovanja koja su se pojavila u javnosti, a prema kojima bi Srbiju čekao hrvatski scenarij, odnosno gašenje rafinerije kao što se dogodilo s rafinerijom INA-e u Sisku, dok ona u Rijeci nije nakon remonta još pokrenuta. Tako Đedović Handanović kaže da se MOL obvezao da neće zatvoriti Rafineriju nafte Pančevo, već da će održati trenutačnu razinu proizvodnje i povećati je po potrebi.

Nije za sada poznato koje je vrijednosti transakcija, a ovo znači kako će nafta kroz Jadranski naftovod i dalje teći prema Pančevu, što je nastavljeno prije nekoliko dana. U vijesti koju objavljuju srpski mediji spominje se i emiratski ADNOC koji je mađarski ministar također spominjao u prošlotjednom intervjuu Radioteleviziji Srbije gdje je rekao kako će ta kompanija također biti uključena u dogovor te je prema njemu i dalje bila aktivni ponuđač za ruski udio u Naftnoj kompaniji Srbije.

Ministrica je istaknula da kada su u pitanju partneri iz UAE da se očekuje da i oni budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora. – Ostaje, naravno, da se ugovor ispregovara. Rok je 24. ožujka, tako da je još dosta posla ispred nas – kazala je srbijanska ministrica. Na ovaj način mađarski MOL postaje energetski gigant s utjecajem na čak četiri zemlje, domicilnu Mađarsku, Slovačku, Hrvatsku, sada i Srbiju, dobiva golemu maloprodajnu mrežu te je gotovo pa monopolist u proizvodnji i trgovini naftnih derivata. Srbija i Mađarska također grade i naftovod koji će se spojiti s mađarskim dijelom naftovoda Družba, a uz njega ide i produktovod koji je namijenjen naftnim derivatima iz MOL-ove Dunavske rafinerije.