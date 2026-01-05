Naši Portali
ZAGLAVLJENI U SNIJEGU

GSS spasio četiri državljana RH koji su zapeli u snijegu u sjevernoj Hercegovini

Šibenik: Uniforme i logotip Hrvatske gorske službe spašavanja
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
05.01.2026.
u 22:42

Prema obavijesti navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zapelo zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega.

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) u BiH spasili su večeras četiri hrvatska državljana iz kombi vozila koje je zapelo u snijegu na planinskome putu u sjevernome dijelu Hercegovine. 

Kako su izvijestili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim popodnevnim satima dobili su obavijesti policije u Konjicu da je kombi vozilo splitskih prometnih oznaka zaglavilo na putnom pravcu prema Rujištu nedaleko Mostara. Odmah su krenuli u akciju spašavanja. 

Zbog visine i težine snijega u intervenciji su korištena off-road terenska vozila. Vozilo je uspješno izvučeno, a intervencija je završena bez ozlijeđenih. Kombijem je upravljao hrvatski državljanin, a u vozilu su bile još tri osobe. Prema obavijesti navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zapelo zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega. 

hrvatski državljani spašavanje snijeg GSSBiH

