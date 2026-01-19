Tko je Trumpov novi čovjek za prljave poslove? Bio je anonimni agent, sada sije strah i trepet na američkim ulicama

Gregory Bovino, dugogodišnji agent američke granične policije, u posljednjim je tjednima postao jedno od najprepoznatljivijih lica nove, oštre imigracijske politike administracije Donalda Trumpa. Iako je godinama bio relativno nepoznat izvan profesionalnih krugova, danas predvodi spektakularne i agresivne akcije protiv migranata u velikim američkim gradovima, prvenstveno u Los Angelesu, a sada i u Chicagu.

Bovino, 55-godišnjak s gotovo tri desetljeća staža u službi, vodi jedinice Carinske i granične zaštite (CBP) koje provode racije u urbanim sredinama, često daleko od same granice. Te su akcije izazvale burne reakcije lokalnih vlasti i organizacija za ljudska prava, koje tvrde da se uhićenja provode na temelju etničkog izgleda i jezika, a ne konkretnih dokaza. Posebnu pozornost izazvali su prizori maskiranih agenata naoružanih dugim cijevima, razbijanja automobilskih stakala, upada u kuće te patroliranja na konjima u parkovima Los Angelesa. Jedna od takvih akcija provedena je u MacArthur Parku, popularnom okupljalištu građana, što je prema riječima lokalnih dužnosnika izazvalo paniku i strah među stanovništvom.

Bovino je pritom iznimno aktivan na društvenim mrežama, gdje objavljuje profesionalno montirane videozapise akcija svojih jedinica, često uz glazbu nalik akcijskim filmovima ili pop-kulturne reference poput Ratova zvijezda. Kritičari tvrde da je riječ o neviđenom samopromoviranju koje više nalikuje političkoj kampanji nego radu državne službe.

Iako se Bovino u javnim nastupima predstavlja kao “apolitičan”, njegovi istupi govore drukčije. Više je puta javno napadao demokratske političare, uključujući guvernera Kalifornije Gavina Newsoma i gradonačelnicu Los Angelesa Karen Bass, optužujući ih da ne štite sigurnost građana. Posebno je sporna njegova tvrdnja da su migranti koje privode potencijalni kriminalci, čak i kada protiv njih ne postoje konkretni kazneni postupci. Prema pisanju američkih medija, tijekom nekih akcija došlo je i do tragičnih posljedica. Dvije osobe bez reguliranog boravišnog statusa smrtno su stradale pokušavajući pobjeći od agenata, a zabilježen je i slučaj privođenja maloljetnog invalida zbog pogrešne identifikacije, uz izvlačenje oružja.

Unatoč kritikama, Trumpova administracija ne pokazuje znakove zabrinutosti. Naprotiv, Bovino se sve češće spominje kao osoba od posebnog povjerenja Bijele kuće, a njegovo djelovanje uklapa se u širu strategiju obračuna s takozvanim “gradovima utočištima”, u kojima lokalne vlasti odbijaju suradnju u masovnim deportacijama. Bivši visoki dužnosnici američkih sigurnosnih službi upozoravaju da granična policija nije obučena za rad u složenim urbanim sredinama te da takav pristup povećava rizik od ozbiljnih incidenata. Također ističu da je Bovino svojim javnim nastupima prešao granicu profesionalne neutralnosti, očito nastojeći pridobiti naklonost samog predsjednika.

Kako piše The Guardian, upravo bi ta ambicija mogla objasniti njegov nagli uspon i sve vidljiviju ulogu u provođenju Trumpove imigracijske politike. Na upit novinara zašto je Bovino izabran za vođenje operacija u gradovima daleko od granice i koji su ciljevi tih akcija, američko ministarstvo domovinske sigurnosti odgovorilo je kratko: “Ostanite uz program.”