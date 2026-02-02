Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
DOČEK RUKOMETAŠA

Pljušte reakcije: 'Grad Zagreb je zabranama stvorio krizu, dok Vlada sada glumi spasitelja'

VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 16:59

Radić je poručio kako ga razvoj događaja ne iznenađuje, te je povukao paralelu s ranijim političkim zbivanjima u Zagrebu.

Mario Radić, predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (Domino), osvrnuo se na okolnosti vezane uz doček hrvatskih rukometaša, nakon što je Grad Zagreb izvijestio javnost da ga neće biti, a Vlada Republike Hrvatske odlučila preuzeti organizaciju dočeka bez suradnje s gradskom upravom.

Radić je poručio kako ga razvoj događaja ne iznenađuje, te je povukao paralelu s ranijim političkim zbivanjima u Zagrebu. 'Gradonačelnik provodi upravo ono što je godinama najavljivao', rekao je. Osvrnuo se i na zagrebačke izbore, te dodao kako u drugom krugu nitko od parlamentarnih stranaka nije dao podršku. 'Gledajući ovu situaciju oko dočeka rukometaša, ne mogu da se ne sjetim izbora u Zagrebu,  kada su u drugom krugu bili Marija Selak Raspudić i Tomislav Tomašević. Nitko joj nije htio dati podršku, ni HDZ, ni Domovinski pokret, ni Most, ni bilo koja druga stranka. Jedino smo mi, kao Dom i nacionalno  okupljanje, i ja osobno, dali podršku Mariji Selak Raspudić, unatoč tome što je pri mom ulasku u Hrvatski sabor rekla da ja ne mogu ući u isti, što je bila uvreda bez presedana u Hrvatskom saboru', rekao je i dodao da se mnogi danas zgražaju nad potezima zagrebačke vlasti. 'Danas se svi čude k’o pura dreku onome što radi Tomislav Tomašević. On radi točno ono što je cijelo vrijeme govorio da će raditi i ne odstupa  ni milimetra od svoje zelene agende. Zagreb je danas postao zadnji europski bastion propale zelene agende!'

Govoreći o raspravama i međusobnim optuživanjima u vezi organizacije dočeka, Radić je poručio da politiziranje sportskog uspjeha ne služi nikome. 'Ne služi na čast ni optuživanje Mosta na račun Hrvatskog rukometnog saveza. Medalju nije osvojila nijedna stranka, nego je Hrvatski rukometni savez uspio stvoriti uvjete da hrvatska reprezentacija osvoji medalju na velikom natjecanju.'' Osvrnuvši se na polemike oko izbora glazbe na dočeku, Radić je naglasio da je riječ o jasnom pitanju (ne)poštovanja prema sportašima. 'Kad se ide slavljeniku na bilo kakvo slavlje, slavljenik bira glazbu. Bilo kakvo moraliziranje o tome što slavljenik želi slušati na svome dočeku i slavlju potpuno je  bespredmetno. Ako rukometaši žele Marka Perkovića Thompsona, imaju na to pravo. Nema te sile i nema te vlasti koja im to može zabraniti', ističe. Za kraj je dodao da se u trenucima nacionalnog uspjeha 'mora pokazati odgovornost i poštovanje prema hrvatskim sportašima i građanima. 'Bože, čuvaj Hrvatsku, jer bojim se da je ovakvi na vlasti neće sačuvati', zaključio je. 

O svemu se oglasio i saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja. "Naknadna odluka Vlade o organizaciji dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu potvrda da je cijeli slučaj od početka bio ispolitiziran. Naime, ovakvi dočeci se u pravilu organiziraju zajednički, uz suradnju Vlade RH, sportskih saveza i Grada Zagreba, što jasno pokazuje da je ovaj sukob bio svjesno proizveden. Grad Zagreb je zabranama i ideološkim uvjetovanjem stvorio krizu, dok Vlada sada glumi spasitelja, iako je premijer Andrej Plenković od početka mogao presjeći i omogućiti doček bez ikakvih prepucavanja. Takav razvoj događaja odgovara i Tomislavu Tomaševiću i Plenkoviću, jer sportaši postaju kulisa u predizbornoj kampanji u koju su Možemo! i SDP ušli u subotu, a danas očito ulazi i HDZ. Sport ne smije biti alat za političke obračune, a ovaj doček organiziran tek nakon pritiska javnosti ne briše činjenicu da je zajedništvo građana nepotrebno pretvoreno u politički sukob i manipulacije jedne i druge strane", rekao je.

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
Nikola Grmoja Domino Mario Radić Thompson Doček rukometaša

