'NEZAKONITO PONAŠANJE'

Milanović o dočeku: Vlada je provela svjesnu destrukciju ustavnog poretka

Zagreb: Predsjednik Milanović obišao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
Autor
Robert Jurišić
02.02.2026.
u 15:53

Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković , napisao je predsjednik Zoran Milanović

Predsjednik Zoran Milanović komenitrao je događaje oko dočeka rukometaša te je poručio kako je postupanje Vlade neustavno i nezakonito. Napisao je kako je Vlada svjesno provela 'destrukciju ustavnog poretka'.

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove. Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti. Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković , napisao je predsjednik Zoran Milanović na Facebooku.
Zagreb: Predsjednik Milanović obišao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
1/50
Ključne riječi
Zoran Milanović Vlada Doček rukometaša

