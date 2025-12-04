Naši Portali
PUCNJAVA U SITNICAMA

Užas u Međimurju: U pucnjavi ozlijeđene dvije žene, policija traga za počiniteljem

Siniša Kalajdžija/Hina
04.12.2025.
u 23:05

Više informacija znat će se nakon očevida koji je u tijeku.

Dvije su žene ranjene u pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija. Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat.

Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Više informacija znat će se nakon očevida koji je u tijeku. 
očevid Međimurje pucnjava

