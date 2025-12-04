Užas u Međimurju: U pucnjavi ozlijeđene dvije žene, policija traga za počiniteljem

Dvije su žene ranjene u pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija. Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat.

Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Više informacija znat će se nakon očevida koji je u tijeku.