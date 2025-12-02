Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OSUMNJIČENIK U PRITVORU

Pucnjava u Washingtonu: Napadač optužen za ubojstvo

Memorial for National Guardsman Outside Farragut West Metro Station in Washington, DC
Foto: BONNIE CASH/NEWSCOM
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
02.12.2025.
u 21:33

On je tijekom incidenta ranjen i još uvijek je hospitaliziran.

Osumnjičenik koji je prošli tjedan u Washingtonu D.C. optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde, službeno je u utorak optužen za ubojstvo i druga kaznena djela, dok je prisustvovao prvom ročištu putem videoveze iz bolničkog kreveta.

Sudac u Washingtonu D.C. odredio je da se Rahmanullah Lakanwal zadrži u pritvoru bez jamčevine, navodeći "neizmjernu užasnutost" pucnjavom koja se dogodila nekoliko blokova od Bijele kuće, a koja je usmrtila jednu pripadnicu Nacionalne garde i teško ranila njenog kolegu.

Lakanwal, državljanin Afganistana, doputovao je iz savezne države Washington u američku prijestolnicu kako bi izveo napad, tvrde tužitelji. On je tijekom incidenta ranjen i još uvijek je hospitaliziran.

Ključne riječi
pucnjava ubojstvo SAD Nacionalna garda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja