Pucnjava u Washingtonu: Napadač optužen za ubojstvo

Osumnjičenik koji je prošli tjedan u Washingtonu D.C. optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde, službeno je u utorak optužen za ubojstvo i druga kaznena djela, dok je prisustvovao prvom ročištu putem videoveze iz bolničkog kreveta.

Sudac u Washingtonu D.C. odredio je da se Rahmanullah Lakanwal zadrži u pritvoru bez jamčevine, navodeći "neizmjernu užasnutost" pucnjavom koja se dogodila nekoliko blokova od Bijele kuće, a koja je usmrtila jednu pripadnicu Nacionalne garde i teško ranila njenog kolegu.

Lakanwal, državljanin Afganistana, doputovao je iz savezne države Washington u američku prijestolnicu kako bi izveo napad, tvrde tužitelji. On je tijekom incidenta ranjen i još uvijek je hospitaliziran.