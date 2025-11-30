Naši Portali
VIŠE OZLIJEĐENIH

Masovna pucnjava u SAD-u: Četvero ubijenih na proslavi, među stradalima i maloljetnici

Targeted shooting in the area around Edinburgh Golf Course in Brooklyn Park
Ellen Schmidt/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 06:38

Glasnogovornica ureda, Heather Brent, kazala je kako je do pucnjave došlo tijekom obiteljskog okupljanja koje se održavalo u dvorani, opisujući događaj kao "nezamisliv".

Najmanje četiri osobe izgubile su život, a deset ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu navečer u dvorani u Stocktonu, Kalifornija, potvrdile su lokalne vlasti. Prema informacijama Ureda šerifa okruga San Joaquin, incident se zbio nešto prije 18 sati u bloku 1900 na Lucile Avenue. Glasnogovornica ureda, Heather Brent, kazala je kako je do pucnjave došlo tijekom obiteljskog okupljanja koje se održavalo u dvorani, opisujući događaj kao "nezamisliv", piše ABC News. 

Brent je izjavila da su žrtve različite dobi, među kojima ima i maloljetnika. Nije objavljeno novo stanje ranjenih, no ranije je potvrđeno da je više osoba hospitalizirano. "Naš prioritet broj jedan trenutačno je identificirati počinitelja", istaknula je. Dodala je kako je posebno tragično što su među ozlijeđenima djeca te je izrazila sućut obiteljima stradalih i cijeloj zajednici. Na mjesto događaja upućene su i dodatne snage, uključujući FBI te Zavod za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF).

Stockton, grad s oko 320.000 stanovnika u središnjoj Kaliforniji, nalazi se oko 70 kilometara južno od Sacramenta. Iz ureda guvernera Kalifornije Gavina Newsoma poručeno je da je guverner upoznat s, kako su naveli, "užasnim događajem".

