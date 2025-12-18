Ukrajinski dužnosnik oštro odgovorio Vučićevom ministru zbog izjava o Hrvatskoj

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi reagirao je na izjave srbijanskog ministra komunikacija Borisa Bratine, koji je ustvrdio da bi Hrvati, kao i Ukrajinci, "zločine trebali platiti teritorijom" kako bi, kako je rekao, "sačuvali dušu". U objavi na društvenim mrežama Tihi je oštro odgovorio Bratini. "Ministru komunikacija Srbije Borisu Bratini, koji je izjavio da Hrvati moraju platiti zločine teritorijom, baš kao i Ukrajinci, predlažemo da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritorij vlastite zemlje. Kako kaže ukrajinska poslovica, muha ne ulazi u zatvorena usta", napisao je Tihi.

To Serbia's Minister of Information, Boris Bratina, who stated that Croats must pay for crimes with territory just like Ukrainians, we propose that he use his own country's territory for his unwise verbal exercises. As the Ukrainian proverb goes, a fly won’t enter a closed mouth. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 18, 2025

Bratinine izjave uslijedile su nakon pitanja voditeljice o stajalištu izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, koji je poručio da bi se Srbija trebala odreći koncepta "srpskog sveta" te prestati destabilizirati susjedne države putem političkih struktura i Srpske pravoslavne crkve. Odgovarajući na to, Bratina je izjavio da bi Hrvati, poput Ukrajinaca, trebali snositi teritorijalne posljedice.

"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem, nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i kažnjavati Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično sudjelovanje u Prvom drugom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu i posebno od početka devedesetih godina, zapravo već nešto ranije, zapravo tijekom čitavog socijalizma jer su crvene ustaše vodile tu hrvatski dio komunističke partije", rekao je Bratina. Na ove izjave reagirao je i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je rekao da se "trebamo svi zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".