Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
REAGIRAO NA IZJAVU

Ukrajinski dužnosnik oštro odgovorio Vučićevom ministru zbog izjava o Hrvatskoj

Počela je treća sjednica redovnog jesenjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srbije
R.Z.
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 23:23

Bratinine izjave uslijedile su nakon pitanja voditeljice o stajalištu izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, koji je poručio da bi se Srbija trebala odreći koncepta "srpskog sveta" te prestati destabilizirati susjedne države

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi reagirao je na izjave srbijanskog ministra komunikacija Borisa Bratine, koji je ustvrdio da bi Hrvati, kao i Ukrajinci, "zločine trebali platiti teritorijom" kako bi, kako je rekao, "sačuvali dušu". U objavi na društvenim mrežama Tihi je oštro odgovorio Bratini. "Ministru komunikacija Srbije Borisu Bratini, koji je izjavio da Hrvati moraju platiti zločine teritorijom, baš kao i Ukrajinci, predlažemo da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritorij vlastite zemlje. Kako kaže ukrajinska poslovica, muha ne ulazi u zatvorena usta", napisao je Tihi.

Bratinine izjave uslijedile su nakon pitanja voditeljice o stajalištu izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, koji je poručio da bi se Srbija trebala odreći koncepta "srpskog sveta" te prestati destabilizirati susjedne države putem političkih struktura i Srpske pravoslavne crkve. Odgovarajući na to, Bratina je izjavio da bi Hrvati, poput Ukrajinaca, trebali snositi teritorijalne posljedice.

"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem, nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i kažnjavati Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično sudjelovanje u Prvom drugom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu i posebno od početka devedesetih godina, zapravo već nešto ranije, zapravo tijekom čitavog socijalizma jer su crvene ustaše vodile tu hrvatski dio komunističke partije", rekao je Bratina. Na ove izjave reagirao je i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je rekao da se "trebamo svi zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".
Ključne riječi
Boris Bratina Heorhij Tihi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!