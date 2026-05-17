VIDEO Ukrajina izvela masivnu ofenzivu na Moskovsku regiju: Šire se stravične snimke eksplozija

Prema ruskim dužnosnicima i lokalnim izvješćima, tijekom noći sa 16. na 17. svibnja dogodio se veliki napad dronom na Moskovsku regiju, u kojem su poginule najmanje tri osobe i oštećene stambene zgrade. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je protuzračna obrana odbila napad od večeri 16. svibnja do ranih jutarnjih sati 17. svibnja. Ruske vlasti tvrde da je 556 ukrajinskih dronova oboreno iznad ruskog teritorija.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutro prikazuju bljeskove na nebu i požare na brojnim lokacijama. Izvješća spominju eksplozije u Himkiju, Klinu i Zelenogradu u Moskovskoj oblasti , aktivnosti u blizini zračne luke Šeremetjevo i eksplozije u središtu Moskve.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je potvrdio da su u napadu poginule najmanje tri osobe, uključujući dvije u selu Pogorelki i jednu u Himkiju. Dodao je da su drugi ozlijeđeni u više okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

Sobjanin je kasnije izjavio da je 12 osoba ozlijeđeno u blizini Moskovske rafinerije nafte u okrugu Kapotnja, koji je opisao kao jednu od meta napada. Većina ozlijeđenih bili su građevinski radnici u blizini kontrolne točke rafinerije.

Astra, neovisni ruski Telegram kanal, izvijestio je da je tehnološki park Elma u Zelenogradu pogođen požarom. U parku se nalaze tvrtke koje rade u području mikroelektronike, radioelektronike, optičkih sustava, robotike, informacijske tehnologije i znanstvenih istraživanja.

Astra je također izvijestila da je napadnuta i zapaljena benzinska postaja Solnechnogorsk u Moskovskoj oblasti. Objekt je dio infrastrukture naftovoda oko Moskve i koristi se za skladištenje, prijenos i otpremu benzina i dizelskog goriva.

Ruski Telegram kanal Supernova+ također je izvijestio da je tijekom napada meta bio Konstrukcijski biro za strojogradnju Raduga u Dubni, Moskovska oblast. Tvornica proizvodi krstareće rakete i druge raketne sustave.

Napadi su uzrokovali velike poremećaje u moskovskim zračnim lukama. Nakon napada na aerodromu Šeremetjevo odgođeno je ili otkazano oko 200 letova, dok je na aerodromu Vnukovo odgođeno ili otkazano gotovo 100 letova, prema online voznom redu zračnih luka.