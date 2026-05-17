Pronađen je vozač koji je sinoć pregazio djevojku na pješačkom prijelazu u Zagrebu

PU zagrebačka objavila je kako je osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom na zagrebačkoj Peščenici od jutros pod nadzorom je policije. Dodaju i kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Podsjetimo, sinoć je oko 23:20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice na pješakinju naletio osobni automobil koji je potom napustio mjesto događaja, a policija je tražila svjedoke nesreće koji bi mogli ponuditi informacije o nemilom događaju u kojemu je izgubljen još jedan mladi život.

Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto događaja, ali pješakinji, nažalost, nije bilo spasa. Poginula je 22-godišnja djevojka.

Prema tvrdnjama svjedoka, vozilo je na djevojku naletjelo bez kočenja. Nakon udara vozač je navodno kratko usporio, a zatim nastavio vožnju i udaljio se s mjesta nesreće.