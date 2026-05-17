POTVRDILA POLICIJA

Pronađen je vozač koji je sinoć pregazio djevojku na pješačkom prijelazu u Zagrebu

Zagreb: Mjesto gdje je noćas auto udario djevojku i usmrtio ju
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 10:08

Sinoć je oko 23:20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice na pješakinju naletio osobni automobil. Djevojka je, nažalost, preminula

PU zagrebačka objavila je kako je osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom na zagrebačkoj Peščenici od jutros pod nadzorom je policije. Dodaju i kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Podsjetimo, sinoć je oko 23:20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice na pješakinju naletio osobni automobil koji je potom napustio mjesto događaja, a policija je tražila svjedoke nesreće koji bi mogli ponuditi informacije o nemilom događaju u kojemu je izgubljen još jedan mladi život. 

Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto događaja, ali pješakinji, nažalost, nije bilo spasa. Poginula je 22-godišnja djevojka.

Prema tvrdnjama svjedoka, vozilo je na djevojku naletjelo bez kočenja. Nakon udara vozač je navodno kratko usporio, a zatim nastavio vožnju i udaljio se s mjesta nesreće.

TI
Tal_ib
10:58 17.05.2026.

Strasno da ne može bit strašnije.Nek joj je laka zemlja.Pijano nadrogirano dotle smo došli.....Jednostavno neman riječi......

IvanR
10:47 17.05.2026.

20 godina teškog rada. Kina to zna riješiti.

Hazl113
11:52 17.05.2026.

Koliko znam dosta dugo ljudi koji žive tamo traže ležećeg policajca. Na žalost tak će ga sada vjerojatno dobit. Novinar koji je slikao to mjesto, trebao ga je slikat po noći, jer se to desilo po noći i ujedno pokaže da je dobro osvjetljeno. Hoću reći da se neće moć vadit na lošu rasvjetu, mada je zebra tamo. Ali moram to napisati. Kada pješak prelazi Zebru, pa mora okrenuti glavu lijevo i desno, a ne gledati u pod, jer misliš da imaš pravo prolaza. Iskreno se pitam da li je to pokojna napravila. Koliko njih prelazi Zebru ne gledajući okolo, već bulje u telefon, pa čak dok im je i crveno na semaforu. Mnogi imaju i slušalice, a sve je to zabranjeno kada se prelazi Zebra. Taj vozač od 22 god. napravio je najveću grešku, bijeg. Sada mi ne gine 5-8god. Da je stao i pokušao pomoći djevojci, ne bi dobio više od 18 mjeseci ako je vozio dozvoljenom brzinom i sa 0,0 promila alkohola ili droga. Bijeg se tretira kao i pijanstvo i čisto sumnjam da je vozio 50km/h. Vozio je on tamo barem 70km/h. Obavezno tamo staviti ležećeg policajca, jer nakon prometnih gužvi tamo i nema prometa.

