Bugari slave 'Bangarangu': Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti

Bugari su u nedjelju proslavili prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu pripremajui se za doček izvođačice Dare koja je trijumfirala svojom zaraznom, popularnom i optimističnom plesnom pjesmom "Bangaranga". Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku, a očekuje se da će izvođačica kasnije u nedjelju doputovati natrag u Bugarsku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga.

Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova-Chamova na platformi X je napisala da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske i kako je njezina pobjeda dokaza da "talent, hrabrost i naporan rad" mogu pridonijeti ostvarenju svakog cilja. I dok se svijet bori s neizvjesnošću, ratom i sve većom inflacijom, Dara je rekla da je "Bangaranga tiha vjera u to da će sve biti u redu".

Tko je Dara, bugarska pobjednica Eurovizije? Obožava meditaciju i bila je mentorica u ovom popularnom showu

"Nitko nije vjerovao da možemo pobijediti, da Bangaranga može pobijediti i da sam večeras dobila ljubav svih žirija i čitave publike. Osjećam se kao u snu. Ne znam snivam ili je to ipak stvarnost?" rekla je na konferenciji za novinare. Njezina domovina, članica Europske unije, izlazi iz godina političke nestabilnosti i početkom ove godine postigla je još jednu prekretnicu postavši članicom eurozone.

Bugarska je u subotu prvi put pobijedila na Euroviziji u finalu koji je zasjenio bojkot pet zemalja zbog Gaze, ostvarivši dramatičnu pobjedu unatoč još jednom velikom broju glasova publike za Izrael koji su mu osigurali drugo mjesto. Hrvatska je zauzela 15. mjesto. Blještavo i inače dobrodušno natjecanje pop izvođača iz zemalja diljem Europe i šire, koje traje već 70 godina, došlo je u krizu zbog spora oko izraelske vojne ofenzive u Gazi, koja je uslijedila kao odgovor na napad predvođen Hamasom 7. listopada 2023.

Moćne nacionalne televizije Španjolske, Nizozemske i Irske, kao i Islanda i Slovenije, odlučile su povući iz priredbe u znak prosvjeda zbog sudjelovanja Izraela. Izrael je tvrdio da se protiv njega vodi globalna kampanja blaćenja. Međutim, njegov nastup u finalu nije bio obilježen nikakvim očitim prosvjedima, za razliku od polufinala u utorak. "Ovo je nevjerojatno. Ne znam ni što se sada događa", rekla je bugarska natjecateljica Dara na konferenciji za novinare nakon što je pobijedila sa svojom energičnom, plesnom pop-pjesmom "Bangaranga" koja je u potpunosti izbjegavala politiku.

Pjesma se dotiče tema osnaživanja i prepuštanju noći, a mnoge je ostavila zbunjenima oko njezinog značenja. „Bangaranga je osjećaj koji svatko osjeti u sebi. To je trenutak kada odlučiš biti zaljubljen, a ne u strahu“, rekla je Dara kada su je zamolili da objasni pjesmu u „zelenoj sobi“ gdje umjetnici čekaju rezultate. „Ovo je posebna energija... Kad se jednom osjetiš da si se sjedinio s prirodom i svojim svemirom, osjećaš harmoniju da možeš biti što god želiš i da je sve moguće“, rekla je.

Zvižduci povodom izraelskih rezultata

Izraelski pokušaj, trojezična ljubavna pjesma „Michelle“, izazvao je manje kontroverzi nego njegov prošlogodišnji nastup, kada ga je predstavljala preživjela u napadu 7. listopada. Čuli su se zvižduci publike kada su Izraelci, zahvaljujući ogromnim broju bodova osvojenim javnim glasanjem, skočili na ljestvici s osmog mjesta na vrh, slično kao i 2025., kada su također završili drugi, ali puno bliže pobjedniku nego ove godine. Izraelska javna televizija KAN primila je prije tjedan dana formalno upozorenje organizatora zbog videozapisa objavljenih na internetu u kojima pjevač Noam Bettan preagresivno nagovara da se glasa za njega, nakon slične kontroverze u koju je prošle godine bio uključen Izrael. KAN je priopćio da se pridržava pravila i videozapisi su odmah uklonjeni.

Finska pjesma "Liekinheitin" ili Bacač plamena, ljubavna pjesma na finskom u kojoj sudjeluju violinistica Linda Lampenius i pop pjevač Pete Parkkonen, uz vatrenu scenografiju, bila je favorit ove godine, a slijedila ju je australska "Eclipse", ljubavna balada s nebeskom tematikom koju je otpjevala nacionalna pop zvijezda Delta Goodrem. Na kraju je Australija zauzela četvrto, a Finska šesto mjesto.

Manji prosvjedi u Beču

Najmanje 1200 ljudi ubijeno je u napadu 7. listopada 2023, većinom civila. Izrael je odgovorio napadom na enklavu u kojem je ubijeno više od 72 000 Palestinaca, uglavnom civila, a veći dio Gaze pretvoren je u ruševine. Bojkoti su smanjili broj prijava na natjecanje na 35, najmanje od 2003., što je gotovo sigurno smanjilo globalnu televizijsku gledanost događaja koji je prošle godine procijenjen na 166 milijuna ljudi, što je više od Super Bowla, koji je gledalo 128 milijuna.

Raspoloženje u austrijskoj prijestolnici bilo je prigušeno, a prosvjedi zbog sudjelovanja Izraela privukli su samo manji broj ljudi. Policija je u subotu očekivala veće "blokade i pokušaje prekida", ali se to nije dogodilo. Došlo je do kratkog prekida tijekom polufinala u utorak, kada je jedan prosvjednik skandirao "Stop, zaustavite genocid" i "Slobodna, slobodna Palestina" u dometu televizijskog mikrofona te je izbačen zajedno s još trojicom zbog prekida emisije.

Lelek s Andromedom na 15. mjestu

Hrvatska ženska etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzela je 15. mjesto sa 124 boda u konkurenciji 25 zemalja. Nakon nastupa svih izvođača i revijalnog programa prvo su pročitani glasovi nacionalnih žirija. Hrvatska je od njih dobila 53 boda, što je bilo dovoljno za 16. mjesto. Hrvatska je od publike dobila 71 bod, što joj je ukupno dao zbroj od 124 boda i skok za jedno mjesto.

Hrvatske predstavnice objasnile su da pjesma nosi snažnu poruku o ženskoj snazi, izdržljivosti i povijesnom nasljeđu, a naziv aludira na Andromedu, lik iz grčke mitologije - ženu koja je bila žrtva. Inspirirana je hrvatskim katoličkim ženama i njihovim ritualima s prostora Bosne i Hercegovine koje su se tetovirale kako bi se obranile od prijetnje ropstva i nasilnog prelaska na drugu vjeru za vrijeme Otomanskog carstva, objasnile su članice Leleka. Prošle se godine hrvatski predstavnik na Euroviziji Marko Bošnjak nije plasirao u finale. Godinu prije Baby Lasagna u finalu je bio drugi, što je najbolji hrvatski plasman od neovisnosti.