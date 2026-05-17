Novi trend organiziranog kriminala: Katalizatori su i dalje atraktivni, ali sad su se okomili na nešto drugo

Osuda dvojice muškaraca za niz kaznenih djela "kanibalizma automobila" u West Midlandsu, gdje su ciljali gotovo stotinu vozila, ponovno je upozorila na sve ozbiljniji oblik organiziranog kriminala u Britaniji. Umjesto krađe cijelih automobila, kriminalne skupine ih sve češće rastavljaju na parkiralištima, brzo uklanjajući najvrednije dijelove i ostavljajući vlasnicima visoke račune za popravke. Prema podacima Udruženja britanskih osiguravatelja, u 2025. godini samo su njihovi članovi isplatili 593 milijuna funti odštetnih zahtjeva povezanih s krađama vozila, dijelova i predmeta iz automobila.

Ti troškovi na kraju se prelijevaju na sve vozače kroz više premije osiguranja. Iako katalizatori i dalje ostaju atraktivni zbog plemenitih metala poput, lopovi više ne biraju samo njih. Prekršitelji ciljaju širok raspon vanjskih i lako uklonjivih komponenti, uključujući prednja svjetla, rešetke, branike, vrata i poklopce motora. Steve Launchbury, glavni sigurnosni inženjer u Thatcham Researchu, ističe da organizirane kriminalne skupine provode sustavne operacije usmjerene na najvrjednije dijelove. Cijene prednjih svjetala porasle su između 2019. i 2024. za čak 62 posto, s prosječnih 460 (oko 530 eura) na više od 750 funti (oko 865 eura). Na premium i luksuznim vozilima matrični LED sustavi mogu dosezati i 10.000 funti ( oko 11.500 eura) po paru.

Thatcham Research procjenjuje da je u Velikoj Britaniji tijekom 2024. ukradeno oko 63.000 putničkih vozila. Dio njih završi na stranim tržištima, od UAE-a, preko Demokratske Republike Kongo i Jamajke, do Gruzije i Ugande. SUV-ovi su činili čak 86 posto vozila namijenjenih izvozu 2023. godine. Ostala vozila završavaju u tzv. "shopovima za rezanje", ilegalnim radionicama gdje se brzo rastavljaju.

Problem "krađe dijelova iz vozila" bilježi stalni rast. Najveća žarišta su London i West Midlands, a slijede Essex i Manchester. U West Midlandsu policija ističe povijesnu automobilsku stručnost stanovništva kao faktor koji olakšava rad kriminalnim skupinama. Ukradeni dijelovi prodaju se kako na domaćem crnom tržištu preko internetskih platformi, tako i putem organiziranih lanaca izvoza.

Thatcham Research i stručnjaci preporučuju višeslojnu zaštitu, korištenje tvorničkih sigurnosnih sustava, ugradnju dodatnih imobilizatora i sustava za praćenje, mehaničke zaštite poput brave volana te parkiranje na osvijetljenim mjestima s videonadzorom. Policija poziva i na veću uključenost zajednice, piše Daily Mail.