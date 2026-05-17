UPOZORENJA SE GOMILAJU

Velikoj Britaniji se trese tlo pod nogama u NATO-u: 'Zapad mora vratiti nuklearno oružje u igru'

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at 10 Downing Street in London
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 08:30

Zbog dugotrajnih problema s održavanjem i infrastrukturom, Ujedinjeno Kraljevstvo je u jednom trenutku moglo koristiti samo jednu od šest podmornica klase Astute

Velika Britanija mogla bi izgubiti vodeću ulogu u NATO-u ako ne poveća i modernizira svoj nuklearni arsenal, navodi se u izvješću think tanka Policy Exchange, koje podupire Franklin Miller, bivši savjetnik Georgea W. Busha za nuklearna pitanja. Autori upozoravaju da britanski sustav Trident i dalje predstavlja ozbiljan nuklearni odvraćajući kapacitet, ali smatraju da u sadašnjim okolnostima možda više nije dovoljan za održavanje vjerodostojnosti unutar NATO-a. Kao ključne razloge navode rastuće prijetnje Rusije i Kine te sve češća pitanja o dugoročnoj pouzdanosti američkog vodstva u Savezu, piše Telegraph.

Miller u izvješću tvrdi da bi nestabilnost američke predanosti NATO-u trebala potaknuti London da preuzme veću odgovornost. Prema njegovu mišljenju, britanske vlade posljednjih su godina uložile važne napore u modernizaciju podmorničke baze i sustava za razvoj nuklearnih bojnih glava, ali to još nije dovoljno.

Britanija je, uz SAD, jedina članica NATO-a koja svoje nuklearno oružje stavlja u okvir savezničkog planiranja. Francuska također ima nuklearni arsenal, ali ne sudjeluje u NATO-ovoj skupini za nuklearno planiranje. Trenutno se britanske nuklearne rakete Trident mogu lansirati s podmornica klase Vanguard. No sve su izraženije zabrinutosti oko stalne pomorske nuklearne prisutnosti i dostupnosti podmorničke flote. Posade sve dulje ostaju na moru, a jedna se vratila nakon rekordnih 205 dana pod vodom.

Dodatni problem predstavlja stanje britanske podmorničke flote. Zbog dugotrajnih problema s održavanjem i infrastrukturom, Ujedinjeno Kraljevstvo je u jednom trenutku moglo koristiti samo jednu od šest podmornica klase Astute. Izvješće predlaže jačanje nuklearnih sposobnosti i kroz zrakoplovstvo. Premijer Keir Starmer ranije je najavio kupnju 12 borbenih zrakoplova F-35A, koji mogu nositi manje nuklearno oružje. Autori smatraju da bi drugi sustav za uporabu nuklearnog oružja dodatno ojačao odvraćanje prema Rusiji.

Miller upozorava da su Rusija i Kina nastavile razvijati nuklearne arsenale dok su zapadne zemlje nakon Hladnog rata usporile svoje programe. Prema njegovim riječima, Zapad mora ponovno ozbiljno promišljati nuklearno odvraćanje jer Moskva i Peking sve otvorenije koriste nuklearne prijetnje kao politički alat.

Britansko Ministarstvo obrane poručuje da nakon strateškog obrambenog pregleda ulaže 15 milijardi funti u nacionalni program nuklearnih bojnih glava, širi flotu nuklearnih podmornica, gradi do 12 napadnih podmornica u okviru programa AUKUS te nabavlja 12 zrakoplova F-35A sposobnih za nuklearne misije. Prema podacima Federacije američkih znanstvenika za 2025., Rusija ima oko 5459 nuklearnih bojevih glava, SAD 5277, Kina 600, Francuska 290, a Ujedinjeno Kraljevstvo 225.
Komentara 4

ĐA
Đorđo Armanić
10:10 17.05.2026.

Show gubitnika, a pučanstvo propalog konstrukta plaća.

NA
NANO
09:46 17.05.2026.

Nuklearno oružje je velika pretnja čovječanstvu, dok postoji to oružje u rukama neozbiljnih i agresivnih tirana cjeli svjet mora živjeti u strahu. Treba krenut u evoluciju i svi da krenu u uništenje tog zla.

SE
Serengeti
08:38 17.05.2026.

Po tim stručnjacima Iran ne smije imati nuklearno oružje, a Velika Britanija ga treba napraviti još više?!?! 😵‍💫 Zašto se ne bi zalagali za svijet bez nuklearnog oružja općenito? Dakle da i ovi koji ga imaju smanje svoj arsenal.

