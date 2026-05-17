Trumpovi pristaše bijesni: Uplatili milijune za „zlatni mobitel“, a telefonu ni traga

Neki od najodanijih pristaša predsjednika Donalda Trumpa osjećaju se „prevareno“ i „ljutito“ nakon što su očito postali žrtve moguće prijevare. Godinu dana nakon pokretanja Trump Mobilea, korisnici koji su uplatili polog od 100 dolara kako bi osigurali zlatni pametni telefon i dalje su praznih ruku. Unatoč prikupljanju procijenjenih 59 milijuna dolara depozita i obećanju izdavanja telefona u kolovozu 2025., niti jedan mobilni uređaj nije isporučen. A sada se čini da ti telefoni možda nikada neće doći do kupaca.



Prema Fortuneu, tvrtka koja stoji iza Trump Mobilea, T1 Mobile LLC, ažurirala je svoje uvjete prednarudžbe prošli mjesec kako bi dodala da „ne jamči da će uređaj biti proizveden ili dostupan za kupnju“ te napominje da „polog za prednarudžbu pruža samo uvjetnu priliku ako Trump Mobile kasnije, prema vlastitom nahođenju, odluči ponuditi uređaj na prodaju“.