Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PATRIOTSKI SKANDAL

Trumpovi pristaše bijesni: Uplatili milijune za „zlatni mobitel“, a telefonu ni traga

Autor
Danijel Prerad
17.05.2026.
u 12:41

Navodno se već gotovo godinu dana radi na zlatnom mobitelu s imenom predsjednika Donalda Trumpa, ali točan vremenski okvir za njegov izlazak ostao je nejasan još uvijek

Neki od najodanijih pristaša predsjednika Donalda Trumpa osjećaju se „prevareno“ i „ljutito“ nakon što su očito postali žrtve moguće prijevare. Godinu dana nakon pokretanja Trump Mobilea, korisnici koji su uplatili polog od 100 dolara kako bi osigurali zlatni pametni telefon i dalje su praznih ruku. Unatoč prikupljanju procijenjenih 59 milijuna dolara depozita i obećanju izdavanja telefona u kolovozu 2025., niti jedan mobilni uređaj nije isporučen. A sada se čini da ti telefoni možda nikada neće doći do kupaca.

Prema Fortuneu, tvrtka koja stoji iza Trump Mobilea, T1 Mobile LLC, ažurirala je svoje uvjete prednarudžbe prošli mjesec kako bi dodala da „ne jamči da će uređaj biti proizveden ili dostupan za kupnju“ te napominje da „polog za prednarudžbu pruža samo uvjetnu priliku ako Trump Mobile kasnije, prema vlastitom nahođenju, odluči ponuditi uređaj na prodaju“.

Ključne riječi
mobitel Donald Trump Trump Mobile

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!