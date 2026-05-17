VIRUS BUNDIBUGYO

Ebola izbila u dvije afričke države, preminulo 80 ljudi: WHO proglasio javnozdravstvenu krizu

FILE PHOTO: A health worker puts on Ebola protection gear before entering the Biosecure Emergency Care Units at the Alima Ebola treatment centre in Beni
BAZ RATNER/REUTERS
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
17.05.2026.
u 08:05

Laboratorijski potvrđen slučaj također je prijavljen u glavnom gradu DR Konga, Kinshasi, od osobe koja se vratila iz Iturija, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)  u nedjelju je proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi "javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti". WHO je rekao da izbijanje, uzrokovano virusom bundibugyo, ne ispunjava kriterije pandemijske krize.

Zdravstvena agencija UN-a u izjavi je navela da je do subote u pokrajini Ituri u DR Kongu u najmanje tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, Rwamparu i Mongbwalu, prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva.

Ministarstvo zdravstva DR Konga u petak je izjavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. U glavnom gradu Ugande, Kampali, u petak i subotu prijavljena su dva, očito nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja, uključujući jedan smrtni slučaj, od ljudi koji su putovali iz DR Konga, priopćio je WHO.

Laboratorijski potvrđen slučaj također je prijavljen u glavnom gradu DR Konga, Kinshasi, od osobe koja se vratila iz Iturija, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

epidemija WHO Afrika ebola

